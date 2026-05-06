Назван самый плохой завтрак для кожи: его выбирают тысячи людей
Казалось бы, что может быть привычнее утренней чашки кофе и быстрый бутерброд. Но именно этот популярный завтрак, который миллионы людей потребляют каждый день, специалисты называют одним из самых вредных для организма и состояния кожи.
Об этом предупреждают нутрициологи. По их словам, сочетание кофе и бутерброда — это типичный пример «пустого» завтрака, который не только не приносит пользы, но и постепенно истощает тело, влияя на внешность и самочувствие.
Ключевая проблема заключается в избытке быстрых углеводов и полном отсутствии сбалансированных питательных веществ. Такой завтрак не обеспечивает стабильную энергию, не дает длительного ощущения сытости и не поддерживает организм на клеточном уровне.
Эксперты отмечают: организму человека критически необходимы белки и жиры, ведь именно они являются основой восстановления и построения новых клеток. Когда их не хватает, тело начинает экономить, и это быстро проявляется снаружи — кожа становится тусклой, волосы и ногти растут медленнее, а общий вид теряет свежесть.
Дополнительный удар наносит белый хлеб или другая выпечка, резко повышающая уровень сахара в крови. После такого скачка энергия так же быстро падает, что провоцирует усталость, сонливость и сильный голод уже задолго до обеда.
В качестве более здоровой альтернативы нутрициологи советуют отказаться от быстрых завтраков и выбирать более сбалансированные варианты. В частности, заменить каши быстрого приготовления на цельнозерновую овсянку длинной варки. К ней следует добавлять источники полезных жиров (например, сливочное или кокосовое масло), клетчатку в виде ягод, фруктов или орехов, а также белок — хотя бы одно яйцо. Завтрак помогает поддерживать энергию, концентрацию и здоровый вид кожи в течение дня.