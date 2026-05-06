Может ли Россия ударить ядерным оружием по Украине: объяснение эксперта

Ядерные угрозы России

Угрозы Москвы применения ядерного оружия против Украины носят скорее политически-психологический характер, чем реальная основа.

Об этом сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский «24 Канала».

Он прокомментировал очередные заявления со стороны российских пропагандистов на фоне обострения ситуации до 9 мая.

По его словам, активизация риторики о возможных ядерных ударах связана, прежде всего, с опасениями Кремля относительно уязвимости собственных символических объектов, в частности во время военных мероприятий в Москве. Украинские беспилотники уже демонстрировали способность долетать до российской столицы, что усугубляет нервозность в российском руководстве.

Храпчинский подчеркнул, что заявления о «возмездии» и ядерных сценариях являются частью информационного давления, направленного на запугивание и попытку сдержать возможные удары по территории РФ. В то же время Россия сама не демонстрирует готовность к реальному прекращению огня, продолжая обстрелы Украины разными видами вооружения.

Президент Украины четко дал знать, если с 5 на 6 мая не будет обстрелов, то их не будет и на День победы 9 мая. Мы видим, что Россия не остановилась», — сказал он.

Техническое состояние российского ядерного арсенала

По словам эксперта, в течение десятилетий Россия не проводила полноценных лабораторных проверок боеголовок в современных условиях, в то время как подобные испытания регулярно проводились в США. Это, по мнению Храпчинского, подвергает сомнению не только эффективность, но и контролируемость такого вида вооружения.

«За последние 20 лет Россия не провела ни одного даже лабораторного испытания по качеству боеголовок», — добавил он.

Он также подчеркнул, что подобная риторика вкладывается в более широкую концепцию информационно-психологического влияния, используемую Россией в военных конфликтах, пытаясь компенсировать реальные военные ограничения пропагандой и запугиванием.

На фоне этих заявлений в российском информационном пространстве продолжают звучать угрозы «жесткого ответа» в случае атак на Москву во время 9 мая, включая предположения о применении ракет с потенциальными ядерными боезарядами.

