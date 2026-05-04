Россия ждет символическую дату: Жданов предупредил о возможном массированном ударе по Украине

Россия изменила тактику ударов по украинским городам и добавила к постоянным атакам новые цели — автозаправочные станции. Только за 1–2 мая в Харькове и области в результате обстрелов сгорело девять АЗС. Во время последнего массированного удара по Днепру еще одна заправка была полностью уничтожена после прямого попадания. Такие атаки вызывают беспокойство среди населения и уже влияют на повседневную жизнь — люди начинают избегать заправок.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, какая цель таких ударов, будет ли Россия продолжать атаковать заправки, есть ли угрозы для Киева и других городов и есть ли признаки подготовки РФ к массированному удару.

По его словам, главная цель таких ударов — сломать украинскую логистику. В то же время подобная тактика не новая. В начале полномасштабной войны Россия массированно атаковала нефтебазы по всей территории Украины.

«Они логистику нашу пытаются сломать. Это главная цель. Они поняли, что у нас, если помните, в 2022 году начиналось с ракетных ударов и бомбардировок, тогда еще авиация летала российская и бомбила наши нефтебазы. Они практически не пропустили ни одной нефтебазы ни в одной области нашей страны. Все были атакованы. Были случаи, когда нефтебаза уже давно не работает, но по ней все равно был нанесен ракетный удар», — отметил Олег Жданов.

Эксперт напомнил, что после тех атак Украина смогла перестроить систему поставок горючего.

«Мы перенастроились, и у нас сегодня фактически логистика, скажем так, мобильная. У нас нет нефтебаза, они разбомблены, но при этом у нас страна обеспечивается горючим на всей территории. И вот россияне, вероятнее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить топливные запасы. Это АЗС, потому что баз нет, а АЗС есть, где люди заправляются. Я думаю, что такие удары по инфраструктуре они будут только наращивать», — объяснил он.

При этом угроза таких атак существует не только для прифронтовых регионов, но и для столицы и других городов в глубине страны, считает военный эксперт.

«Есть угроза. Дело в том, что они могут это делать и вглубь нашей территории. Здесь вопрос, чтобы у них хватило средств огневого поражения, то есть того же количества „Шахедов“. Но я не исключаю, что они могут добраться и до Киева. Если „Шахеды“ долетают до западных областей, почти до западной границы нашей страны, то вполне вероятно, что они и здесь будут», — предупредил Олег Жданов.

В то же время удары по АЗС в тыловых городах, по его словам, будут иметь, прежде всего, психологический эффект.

«Смотрите, здесь, вглубине страны, это будут фактически элементы террора. И вот то, что вы говорите, что в Харькове уже есть паника среди населения, люди боятся заезжать на АЗС. А это создание общественного мнения, точнее, взлом общественного мнения в плане противостояния РФ», — говорит эксперт.

Он также обратил внимание, что Россия меняет риторику по поводу войны, что может свидетельствовать о поиске новых способов давления.

«Я думаю, оно будет наращиваться и продолжаться, потому что у России ничего не выходит на линии фронта. Они даже сегодня меняют идеологию. Я смотрю, что основные пропагандисты, основные „зет-военкоры“, они убирают „денацификацию“, „денационализацию“. Уже не говорят, что цель СВО — это „освобождение“ Донбасса. Они говорят, что победа — это победа. И такие размываются понятия. Поэтому они будут искать способы поражения нас и создания невыносимых условий для жизнедеятельности гражданского населения», — подчеркнул Олег Жданов.

Кроме того, по его словам, Россия может устроить новые массированные атаки в ближайшее время. Она уже накапливает ресурсы для этого.

«Я думаю, что у них есть, они копили. В принципе, 600 дронов, которые они позавчера отправили за сутки в два приема — это в рамках их возможностей. Плюс я думаю, что они накопили определенное количество и продолжают ежедневно пополнять запасы. Ракеты они уже давно не применяли, особенно крылатые, так что по всей вероятности, они готовят массовый удар», — сказал он.

По мнению эксперта, такой удар может быть привязан к символической дате.

«Но я думаю, что он будет накануне 9 мая. Чтобы так сделать, чтобы мы приходили в себя от этого удара, а они под этот шумок исподтишка проведут парад. Такая вероятность, я думаю, существует. Очень высокая», — говорит Олег Жданов.

