Дешевле Одессы: украинка нашла малолюдный остров для отдыха в Греции (видео)

Греческий остров Эгина является бюджетной альтернативой популярным курортам благодаря доступному жилью, бесплатным пляжам и малому количеству туристов. Отдых по этой локации может обойтись дешевле, чем на украинском побережье Черного моря.

О преимуществах этого направления рассказала блоггер и инфлюэнсер Анна Литвиненко в своих соцсетях.

Преимущества отдыха на Эгине

По словам Литвиненко, остров, который также называют «островом фисташек», идеально подходит для ищущих тишины и уюта.

«Я в шоке! Нашла остров в Греции, дешевле Одессы и не забит туристами. Во-первых, там очень доступное жилье, вот примеры на пять ночей на двух человек. Почти везде — собственная кухня, так что можно сэкономить на питании», — поделилась девушка.

Помимо бюджетного проживания, блоггер выделяет наличие многих бесплатных пляжей и достопримечательностей, среди которых монастырь святого Нектария Эгинского.

Цены на жилье и дорогу

По данным инфлюэнсерши, на острове можно найти варианты проживания для двоих в пределах 10-13 тысяч гривен за несколько дней, однако финальная стоимость зависит от сезона и класса гостиницы.

Относительно логистики путь к Эгине состоит из нескольких этапов:

перелет в Афины;

поездка в порт Пирей;

паром к острову (стоимость билета составляет 10 евро, время в пути — 1–1,5 часа).

По оценке автора видео, расходы на дорогу к курорту могут составить около 6-7 тысяч гривен.

Советы путешественников

В комментариях к сообщению пользователи делятся собственным опытом пребывания в этом регионе. В частности, одна пользовательница посоветовала посетить соседний безлюдный остров Мони, где на берегу можно встретить павлинов и оленей.

«Там есть пляж и бар, по крайней мере, так там было в 2019 году. Очень живописное место», — добавила она.

В то же время другие пользователи отмечают, что, несмотря на дешевизну самого проживания на Эгине, общая стоимость путешествия с учетом всех переездов может быть ощутима.

