Война — уже в Москве: пропагандисты Кремля пошли на "бунт" против Путина, угрозы не работают — ISW

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Украина перенесла войну на территорию России, заставляя власти закрывать аэропорты и объявлять тревоги за тысячи километров от границы. Несмотря на попытки президента РФ Владимира Путина сохранить фасад «стабильности», российские ультранационалистические милблогеры начинают открытый бунт против руководства государства.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина перенесла войну в РФ

Решение Путина настаивать на проведении парада к 9 мая свидетельствует о нежелании признавать тот факт, что Украина фактически перенесла боевые действия на территорию России. Украинские удары все активнее достигают отдаленных регионов в глубине страны. Так, 5 мая Росавиация одновременно закрыла аэропорты в 15 городах, а также ввела ограничения во всех четырех московских аэропортах.

Реклама

В тот же день губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук впервые за почти четыре года полномасштабной войны объявил воздушную тревогу в регионе, который расположен более чем в 2000 км от украинской границы.

«ISW не зафиксировал никаких доказательств того, что украинские силы пытались нанести удары по целям в Ханты-Мансийском автономном округе», — отметили аналитики.

Российские блогеры критикуют Путина

После более четырех лет войны российское общество все ощутимее сталкивается с ее последствиями: уровень потерь приближается к одному проценту населения, растет финансовое давление на граждан, а власть усиливает цензуру и ограничения мобильной связи.

«Российские ультранационалистические военные блогеры, которые являются частью основной аудитории поддержки Путина, все чаще критикуют Кремль и даже самого Путина за непризнание этой реальности», — говорится в отчете ISW.

Реклама

Один из таких блогеров резко высказался в отношении Минобороны РФ, заметив, что заявление с угрозами Киеву от 4 мая было продиктовано не ударами Украины по военным и промышленным объектам, а якобы угрозой для парада, обвинив ведомство в приоритете «тщеславия».

Он также предположил, что отказ от демонстрации военной техники на параде — впервые с 2007 года — связан с риском поражения техники на открытых площадках, где ее традиционно размещают перед мероприятием.

Еще один блогер отметил необходимость более эффективного распределения систем ПВО и создания добровольческих подразделений для защиты регионов на фоне усиления украинских атак.

Аналитики отмечают, что Украина использует уязвимость глубокого тыла РФ и масштаб ее инфраструктуры, в частности оборонной и нефтяной, заставляя Кремль делать сложный выбор в распределении ресурсов противовоздушной обороны. При этом в последние недели российские власти преимущественно не смогли обеспечить надлежащую защиту, что лишь усиливает недовольство в информационном пространстве страны.

Реклама

"Путин отказывается признавать реальность роста украинских ударов по крупным российским городам в глубоком тылу, и в результате этого россияне все больше несут бремя его войны», — резюмировали в ISW.

Подготовка Кремля к 9 мая — что известно

К слову, РФ забирает боеспособные части с передовой (в частности с Константиновского направления) для репетиций парада 9 мая. По данным «АТЕШ», вместо профессиональных военных позиции удерживают неподготовленные новобранцы и раненые, что вызвало хаос в обороне. Из-за дефицита кадров оккупанты перешли к массовым «мясным штурмам», что привело к рекордным потерям. Среди солдат на фронте царит деморализация из-за того, что командование жертвует их жизнями ради телевизионной картинки в Москве.

В то же время Путин радикально усилил меры безопасности из-за страха перед переворотом и покушениями с помощью БпЛА. Диктатор проводит большую часть времени в подземных бункерах в Краснодарском крае, избегая резиденций под Москвой и на Валдае. Усиление охраны коснулось также десяти топ-генералов. Дополнительно вокруг стратегических объектов стягивают ПВО, а в Москве периодически отключают Интернет для защиты от дронов.

Новости партнеров