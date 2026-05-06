РФ сорвала режим тишины: в Минобороны объяснили, что будет с «перемирием» Путина 9 мая

Армия агрессорки России своими атаками нарушила режим тишины, предложенный Украиной с 00:00 6 мая. «Перемирие» к 9 мая фактически сорвано.

Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия агрессора нивелируют объявленное Путиным „перемирие“ на 9 мая», — подчеркнул он.

В частности, Стерненко акцентировал на том, что ночью и утром оккупационное войско нанесло удары по нескольким областям Украины. Так, в Запорожской области под прицелом оказался объект промышленной инфраструктуры, а в Харькове — обычные жилые дома, Херсон атаковали КАБом, а Кривой Рог — БпЛА.

Режим тишины и «перемирие» — что известно

Вечером 4 мая российское Минобороны заявило, что Владимир Путин объявил «перемирие» на 8 и 9 мая «в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Мол, Кремль рассчитывает, что «украинская сторона будет следовать их примеру». Иначе — пригрозили «ответным ударом по центру Киева».

В свою очередь, в тот же вечер украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил официального обращения от Москвы по поводу так называемого «перемирия» диктора Путина и «модальности прекращения боевых действий». В то же время, подчеркнул он, Украина объявляет режим тишины уже с 00.00 6 мая.

