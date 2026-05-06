"Киевский Шанхай": на Борщаговке между торговыми центрами нашли 100-летний домик

В Киеве обнаружили дом возле ТРЦ, которому не менее ста лет, здание сохранилось со времен детства писателя Николая Носова, автора «Незнайки»

В Киеве среди современной застройки, в бывшей промышленной зоне, заметили старый домик, которому, по предположениям экспертов, не менее ста лет. Домик под жестью спрятан между двумя ТРЦ на Борщаговке, где когда-то находился Редукторный завод.

Дом расположен между двумя торгово-развлекательными центрами. И если бы не забор вокруг здания, оно выглядело бы как маленький замок на горе из бетонных подпорных стенок. Старое здание можно заметить только из окон спортивного центра ТРЦ или разглядеть с верхних этажей паркинга, расположенного рядом.

Дом посреди мегаполиса чем-то напоминает виды Шанхая, где среди небоскребов часто можно увидеть одинокое одноэтажное жилье. Как оказалось, схожая «картинка» есть и в Киеве.

Случайное открытие: старинная находка в промзоне

Необычное сооружение заметил исследователь подземного Киева Кирилл Степанец. Он рассказывает, что случайно разглядела крышу домика из окна спортивного зала в ТРЦ, куда ходит на занятия по боксу. По мнению исследователя, зданию как минимум сто лет — по крайней мере, визуально оно выглядит на этот возраст.

«Возможно, что дом — это часть старой застройки от Караваевых дач, хотя сомнительно, что эта застройка могла сюда „дотянуться“, потому что это уже часть улицы Борщаговской. Думаю, если поднять старую немецкую аэрофотосъемку Киева времен Второй мировой войны, то дом уже был на этом месте и есть на карте. Сейчас, судя по всему, дом стоит пустым или используется как техническое помещение — доступ к нему ограничен», — рассказывает ТСН.ua Кирилл Степанец.

Дом, которому более ста лет в Киеве / Фото: Кирилл Степанец

Он добавляет, что считает настоящим чудом, что здание сохранилось до наших дней. Находящееся здесь предприятие начали демонтировать более 25 лет назад, после чего началось строительство двух ТРЦ и паркинга.

Кстати, о существовании хаты не знают даже жители соседних многоэтажек, поскольку территория, где она находится уже много лет, закрыта высоким забором.

История местности: от завода до ТРЦ

Киевовед Михаил Кальницкий объяснил, что в этом районе раньше был ряд усадеб с типовыми одноэтажными домами послевоенного времени. Однако этот конкретный дом, по его словам, существовал еще по крайней мере в 1920-е годы.

«На плане застройки Киева 1925 дом уже есть. Там когда-то был переулок от Борщаговской улицы, который вел к этой хате. Это была небольшая усадьба небогатой застройки, а в месте, где сейчас находится ТРЦ, находилась еще одна усадьба поперек переулка, который на ней заканчивался», — отмечает ТСН.ua Михаил Кальницкий.

С годами многоэтажки вытеснили частный сектор, а затем настал черед и Редукторного завода — предприятие переместили в область, а территорию застроили. Домик же чудом пережил все эти многочисленные трансформации.

Дом времен детства писателя Николая Носова, автора «Незнайки»

Борщаговская: какой была улица более ста лет назад

Интересно, что на улице Борщаговской в детские годы жил известный детский писатель Николай Носов, автор трилогии о «Незнайке». Свою жизнь в этом районе он описал в автобиографической повести «Тайна на дне колодца». Хотя автор жил ближе к Галицкой площади, он вполне мог бывать и у этого уцелевшеего домика.

Носов вспоминал, что тогдашняя улица Борщаговская была фактически сельским пригородом без водопровода, а за водой люди ходили к колодцам.

«В то время в Киеве на таких окраинных улицах, как наша Борщаговская, водопровода вообще не существовало. Воду брали из колодцев, а колодцы были далеко не во всех дворах. Ближайший колодец, из которого разрешалось брать воду всем желающим, находился в полутора кварталах от нашего дома», — говорится в повести.

Автор вспоминает девочек-соседок, которые играли в зеленом палисаднике и дразнили соседского парня Степана по прозвищу Бешеный Огурец. От него маленькому Николаю часто доставалось, когда тот нес домой воду. Также писатель вспоминал большого рыжего «пса-вымогателя», который «дежурил» у булочной на Борщаговской и лаял на детей, требуя хлеба, как откуп за свободный проход по улице.

Сегодня от этого патриархального Киева остался только этот одинокий домик, закрытый стенами современных ТРЦ.

Дата публикации 19:02, 24.04.26 Количество просмотров 87

