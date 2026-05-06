"Фламинго" разбомбили не просто завод: все дальнобойное оружие Кремля теперь под угрозой — Defense Express

"Фламинго" / © Владимир Зеленский

Украинские ракеты «Фламинго» и дальнобойные дроны нанесли серию ударов по важному заводу в российских Чебоксарах. Как следствие, РФ может столкнуться с трудностями в производстве всей линейки дальнобойного оружия, которое агрессор постоянно применяет против Украины. —

Об этом пишет Defense Express.

Почему завод настолько важен для РФ

В ночь на 5 мая украинские силы нанесли удар по предприятию АО «ВНИИР-Прогресс», входящему в структуру «АБС Электро». Атаку выполнили ракеты FP-5 "Фламинго", а утром объект дополнительно поразили дальнобойные беспилотники. Завод расположен более чем в 900 км от границы Украины.

Это предприятие играет немаловажную роль в российском военно-промышленном комплексе. Настолько важно, что для защиты от ударов дронов здания даже пытались укрыть специальными конструкциями – так называемыми «мангалами» – однако это не помогло избежать поражения.

ВНИИР-Прогресс специализируется на производстве электроники: систем автоматизации, релейной защиты, электронных компонентов и радиоэлектронной продукции. Впрочем, ключевое значение для войны против Украины имеет другая их разработка — помехоустойчивые спутниковые антенны «Комета-М». Именно эти антенны обеспечивают навигацию для широкого спектра российских вооружений: ударных дронов типа Шахед, управляемых авиабомб (КАБов с модулями УМПК), разведывательных БПЛА Орлан-10, крылатых ракет, а также баллистических ракет комплекса Искандер.

С развитием украинских средств радиоэлектронной борьбы россияне были вынуждены совершенствовать антенны. Если раньше они имели 4 элемента, то их количество может достигать 16, что повышает устойчивость к помехам.

«То есть, если вдруг, советы потеряют возможность производить антенны „Комета-М“, то они рискуют остаться без навигационных антенн всех своих дальнобойных средств поражения. Что, очевидно, очень большая проблема для рашистов», — объяснили журналисты.

В то же время, существует и альтернативный вариант — использование китайских CRPA-антенн. Подобные решения уже применяются и могут иметь до 16 элементов. Однако полный переход на импортные аналоги, вероятно, повлечет задержки в производстве, а также зависимость от возможностей поставки извне.

Пока точно неизвестно, какие именно повреждения получил «ВНИИР-Прогресс». По всей вероятности, предприятие не прекратит работу полностью, но может столкнуться с перебоями и замедлением производственных процессов.

Как сообщалось, Украина в рамках операции Deep Strike нанесла удары крылатыми ракетами F-5 «Фламинго» по объектам российского ВПК, в том числе в Чебоксарах. Ракеты преодолели более 1500 км и поразили предприятие, производившее электронику и навигационные компоненты для флота, авиации, ракет и бронетехники РФ. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие удары «дальнобойными санкциями» в ответ на агрессию и подчеркнул, что Украина продолжит давить на военную инфраструктуру врага.

Удар по заводу в Чебоксарах совершила не «новая» часть, а опытная 19-я ракетная бригада «Святая Варвара» , уже имеющая историю атак по аэродромам, складам и кораблям РФ. Военные запустили сразу несколько крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по разным целям, среди которых было и предприятие.

