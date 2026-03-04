- Дата публикации
Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре: масштабы впечатляют (фото)
Интерьер впечатляет, внутри растут деревья — как выглядит самый большой частный дом в Украине.
Самый большой частный дом в Украине был построен в Днепре — такие заголовки пестрят в местных медиа и Telegram-каналах. «Архитектурный рекордсмен» расположен на улице Вознесенской. Площадь имения составляет более 2000 квадратных метров.
Что это за дом, как он выглядит снаружи и внутри и когда он был построен — рассказывает ТСН.ua.
О самом большом частном доме Украины рассказал исследователь истории Днепра Ханс Калинин на своей странице в Facebook. Проект дома разработали архитекторы Юрий Ерошик и Виктория Якуша. Описание и фотографии объекта также опубликованы на международной платформе ArchDaily.
Дом расположен на улице Вознесенской, в центре Днепра. Общая площадь составляет более 2000 квадратных метров. Сооружение имеет несколько этажей. По своим объемам и архитектурному решению здание больше похоже на административный объект, однако по документам это частное домовладение.
Проект предполагает разделение пространства на несколько функциональных зон. Внутри обустроен лифт для передвижения между этажами, большой крытый бассейн с джакузи, несколько просторных балконов, большой внутренний двор.
Интерьеры комнат выполнены в разных стилях в соответствии с их предназначением и они впечатляют. В прихожей разместили настоящие березы, а в гостиной огромные цветочные горшки на большой стене.
«Мы максимально использовали натуральные материалы и подчеркнули это везде, где это было возможно. Лестница, кухонный фасад и обшивка стен изготовлены из дерева, отделанного специальным образом, чтобы подчеркнуть узор дерева», — рассказали авторы проекта.
Все комнаты объединены длинным коридором над бассейном. В «детском коридоре» в полу есть несколько отверстий, сквозь которые видна вода в бассейне.
«К потолку закреплены длинные веревочные качели, которые позволяют преодолеть 25-метровое расстояние за считанные секунды. Длинный коридор соединен с детской зоной, где есть множество перекладин, качелей, канатов и небольшой холм, покрытый луговой травой», — рассказали архитекторы.
Известно, что в доме проживает семья с четырьмя детьми.
Для каждого ребенка там обустроена отдельная двухуровневая комната. В комнате для младшей девочки есть большое дерево с «волшебной пещерой» и кроватью. У старшего ребенка — белая кожаная кровать, которая также служит лестницей на второй уровень.
В интерьере использована индивидуально изготовленная мебель и декор. По словам архитекторов, значительную часть предметов создавали по заказу.
Что известно о доме
На самом деле, дом построен в 2010 году, то есть не является новым сооружением. Информация о нём ранее появлялась в профильных архитектурных публикациях.
Остаётся ли он самым большим частным домом в Украине по состоянию на сегодняшний день — неизвестно. Открытых официальных рейтингов или государственного реестра подобных объектов нет.
Впрочем, учитывая площадь более 2 000 квадратных метров, этот особняк является одним из самых частных жилых домов в Украине.
Сколько может стоить такой дом, можно только догадываться. Для сравнения, двухэтажный особняк со зданиями общей площадью 2200 квадратных метров в Ворзеле (Киевская область), выставленный на продажу за 15 миллионов долларов. Впрочем, стоит учитывать, что там огромная территория почти три гектара. А комплекс домов в Козине Киевской области, общая площадь которых 2 300 квадратных метров, продают за 4 миллиона долларов.
