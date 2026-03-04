Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре: масштабы впечатляют (фото)

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре / © ТСН

Самый большой частный дом в Украине был построен в Днепре — такие заголовки пестрят в местных медиа и Telegram-каналах. «Архитектурный рекордсмен» расположен на улице Вознесенской. Площадь имения составляет более 2000 квадратных метров.

Что это за дом, как он выглядит снаружи и внутри и когда он был построен — рассказывает ТСН.ua.

О самом большом частном доме Украины рассказал исследователь истории Днепра Ханс Калинин на своей странице в Facebook. Проект дома разработали архитекторы Юрий Ерошик и Виктория Якуша. Описание и фотографии объекта также опубликованы на международной платформе ArchDaily .

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

Дом расположен на улице Вознесенской, в центре Днепра. Общая площадь составляет более 2000 квадратных метров. Сооружение имеет несколько этажей. По своим объемам и архитектурному решению здание больше похоже на административный объект, однако по документам это частное домовладение.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

Проект предполагает разделение пространства на несколько функциональных зон. Внутри обустроен лифт для передвижения между этажами, большой крытый бассейн с джакузи, несколько просторных балконов, большой внутренний двор.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

Интерьеры комнат выполнены в разных стилях в соответствии с их предназначением и они впечатляют. В прихожей разместили настоящие березы, а в гостиной огромные цветочные горшки на большой стене.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

«Мы максимально использовали натуральные материалы и подчеркнули это везде, где это было возможно. Лестница, кухонный фасад и обшивка стен изготовлены из дерева, отделанного специальным образом, чтобы подчеркнуть узор дерева», — рассказали авторы проекта.

Все комнаты объединены длинным коридором над бассейном. В «детском коридоре» в полу есть несколько отверстий, сквозь которые видна вода в бассейне.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

«К потолку закреплены длинные веревочные качели, которые позволяют преодолеть 25-метровое расстояние за считанные секунды. Длинный коридор соединен с детской зоной, где есть множество перекладин, качелей, канатов и небольшой холм, покрытый луговой травой», — рассказали архитекторы.

Известно, что в доме проживает семья с четырьмя детьми.

Для каждого ребенка там обустроена отдельная двухуровневая комната. В комнате для младшей девочки есть большое дерево с «волшебной пещерой» и кроватью. У старшего ребенка — белая кожаная кровать, которая также служит лестницей на второй уровень.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

В интерьере использована индивидуально изготовленная мебель и декор. По словам архитекторов, значительную часть предметов создавали по заказу.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

Что известно о доме

На самом деле, дом построен в 2010 году, то есть не является новым сооружением. Информация о нём ранее появлялась в профильных архитектурных публикациях.

Остаётся ли он самым большим частным домом в Украине по состоянию на сегодняшний день — неизвестно. Открытых официальных рейтингов или государственного реестра подобных объектов нет.

Самый большой частный дом в Украине построили в Днепре/ Фото: ArchDaily

Впрочем, учитывая площадь более 2 000 квадратных метров, этот особняк является одним из самых частных жилых домов в Украине.

Сколько может стоить такой дом, можно только догадываться. Для сравнения, двухэтажный особняк со зданиями общей площадью 2200 квадратных метров в Ворзеле (Киевская область), выставленный на продажу за 15 миллионов долларов. Впрочем, стоит учитывать, что там огромная территория почти три гектара. А комплекс домов в Козине Киевской области, общая площадь которых 2 300 квадратных метров, продают за 4 миллиона долларов.

