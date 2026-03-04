Найбільший приватний будинок в Україні збудували у Дніпрі: масштаби вражають (фото)

Найбільший приватний будинок в Україні збудували у Дніпрі / © ТСН

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі — такі заголовки рясніють у місцевих медіа та Telegram-каналах. «Архітектурний рекордсмен» розташований на вулиці Вознесенській. Площа маєтку становить понад 2 000 квадратних метрів.

Що це за будинок, як він виглядає ззовні і всередині та коли його збудували — розповідає ТСН.ua.

Про найбільший приватний будинок України розповів дослідник історії Дніпра Ханс Калінін на своїй сторінці у Facebook. Проєкт будинку розробили архітектори Юрій Єрошик та Вікторія Якуша. Опис і фотографії об’єкта також опубліковані на міжнародній платформі ArchDaily .

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

Будинок розташований на вулиці Вознесенській, у центрі Дніпра. Загальна площа становить понад 2 000 квадратних метрів. Споруда має кілька поверхів. За своїми об’ємами та архітектурним рішенням будівля більше схожа на адміністративний об’єкт, однак за документами це приватне домоволодіння.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

Проєкт передбачає поділ простору на кілька функціональних зон. Усередині зокрема облаштовано ліфт для пересування між поверхами, великий критий басейн із джакузі, кілька просторих балконів, великий внутрішній двір.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

Інтер’єри кімнат виконані в різних стилях відповідно до їхнього призначення і вони вражають. У передпокої розмістили справжні берези, а в вітальні величезні горщики для квітів на великій стіні.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

«Ми максимально використали натуральні матеріали та підкреслили це скрізь, де це було можливо. Сходи, кухонний фасад та обшивка стін виготовлені з дерева, обробленого спеціальним чином, щоб підкреслити візерунок дерева», — розповіли автори проєкту.

Усі кімнати об’єднані довгим коридором, розташованим над басейном. У «дитячому коридорі» в підлозі є кілька отворів, крізь які видно воду в басейні.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

«До стелі закріплена довга мотузкова гойдалка, яка дозволяє подолати 25-метрову відстань за лічені секунди. Довгий коридор з’єднаний з дитячою зоною, де є безліч перекладин, гойдалок, канатів та невеликий пагорб, вкритий луговою травою», — розповіли архітектори.

Відомо, що в будинку проживає родина з чотирма дітьми.

Для кожної дитини там облаштовано окрему дворівневу кімнату. У кімнаті для молодшої дівчинки є велике дерево з «чарівною печерою» та ліжком. У старшої дитини — біле шкіряне ліжком, яке також служить сходами на другий рівень.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

В інтер’єрі використані індивідуально виготовлені меблі і декор. За словами архітекторів, значну частину предметів створювали на замовлення.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

Що відомо про будинок

Насправді будинок збудований у 2010 році, тобто не є новою спорудою. Інформація про нього раніше з’являлася у профільних архітектурних публікаціях.

Чи залишається він найбільшим приватним будинком в Україні станом на сьогодні — достеменно невідомо. Відкритих офіційних рейтингів або державного реєстру подібних об’єктів немає.

Найбільший приватний будинок в Україні збудували в Дніпрі / Фото: ArchDaily

Втім, з огляду на площу понад 2 000 квадратних метрів, цей особняк є одним із найбільших приватних житлових будинків в Україні.

Скільки може коштувати такий будинок — можна лише здогадуватись. Для порівняння, двоповерховий особняк із будівлями загальною площею 2 200 квадратних метрів у Ворзелі (Київська область), виставлений на продаж за 15 мільйонів доларів. Втім, варто враховувати, що там величезна територія — майже три гектари. А комплекс будинків у Козині на Київщині, загальна площа яких 2 300 квадратних метрів, продають за 4 мільйони доларів.

