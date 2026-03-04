Росія готує масштабний наступ на весну: яка ситуація на фронті

Армія РФ / © Associated Press

Російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на початку весни. Наразі основні зусилля противника зосереджені на прориві до населеного пункту Гришине та спробах захопити Покровськ і Мирноград.

Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

«Ворог планує посилення наступу на початку весни. Останні декілька місяців він свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування. Наразі противник сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська», — повідомили військові.

У 7-му корпусі ДШВ повідомляють про складну ситуацію в районі Гришиного, де бойові дії вже перейшли до меж населеного пункту. Росіяни намагаються реалізувати тактику охоплення, атакуючи селище з північного та південного флангів, щоб вийти до його центральних кварталів і змусити українських захисників відступити зі східних околиць.

Попри складну ситуацію довкола Покровська та Мирнограда, українські захисники продовжують тримати оборону на північних околицях цих міст. Окрім стримування штурмів, Сили оборони завдають ворогові суттєвих втрат у живій силі й техніці.

«Загалом у лютому українські військові ліквідували та поранили понад тисячу росіян. Також знищили та уразили 38 гармат і мінометів, 4 одиниці броньованої техніки, 84 одиниць авто- й мототехніки, 5 НРК», — повідомили в корпусі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни намагалися прорвати державний кордон України на Харківщині та здійснити атаки в напрямку Зибиного та Круглого. Українські сили зірвали спроби просування.

Окрім цього, російські штурмові дії на Костянтинівському напрямку значно зменшилися, тому що противник втратив доступ до супутникового зв’язку Starlink.

Станом на 4 березня 2026 року російське військо втратило ще п’ять танків і понад 30 артсистем.