Населення РФ все більше втомлюється від війни: скільки росіян підтримують переговори з Україною

Росіяни хочуть реальних мирних перемовин з Україною

Реклама

У Росії зафіксовано рекордний рівень підтримки мирних переговорів з Україною. Водночас інтерес росіян до новин про бойові дії, що тривають п’ятий рік, впав до історичного мінімуму, про що свідчать результати лютневого опитування, участь в якому взяли 1625 респондентів з 50 регіонів РФ.

Про це пише Bloomberg.

Втома від війни та страх мобілізації

За даними незалежного «Левада-центру», частка росіян, які підтримують переговори, зросла до 67%. Натомість кількість прихильників продовження повномасштабного вторгнення впала до 24% — це найнижчий показник від початку великої війни у лютому 2022 року.

Реклама

Крім того, рекордні 56% опитаних зізналися, що взагалі не стежать за новинами про війну або звертають на них мало уваги. Усе більше громадян сприймають події в Україні просто як фоновий шум.

«З одного боку, це свідчить про зростання втоми від війни і про те, що люди просто хочуть, щоб ця війна закінчилася. З іншого боку, вони хочуть, щоб це закінчилося на умовах Росії», — зазначив директор «Левада-центру» Денис Волков, додавши, що населення також непокоїться через можливу нову мобілізацію.

Переговори та ставлення до армії РФ

На тлі цих настроїв Росія та Україна планують провести черговий раунд мирних переговорів за посередництва США вже цього тижня. Головною нерозв’язаною проблемою у діалозі залишається вимога Москви щодо передавання їй контролю над досі не окупованою частиною Донецької області.

Попри втому від бойових дій, російське суспільство все ще демонструє високий рівень схвалення агресії. Близько 72% респондентів заявили, що загалом підтримують дії своїх військових в Україні, а 57% вважають виправданими удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Реклама

Водночас кількість росіян, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку, знизилася з 70% до 64%. Рейтинг схвалення дій Володимира Путіна також трохи впав, але залишається дуже високим — на рівні 82%.

Нагадаємо, Зеленський назвав єдиний чинник, який зупинить Росію, і розкрив слабкі місця російського суспільства. На думку президента, економічні труднощі та падіння рівня життя в РФ можуть ефективніше вплинути на російське суспільство, ніж інформація про втрати на фронті.