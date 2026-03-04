Зустріч Україна-США-РФ поставлена на стоп / © ТСН.ua

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією наразі відклали.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в українській делегації.

«Дати і місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає», — зазначає джерело видання.

Тристоронні переговори про мир в Україні — останні новини

Нагадаємо, 2 березня Володимир Зеленський повідомляв, що наступний раунд тристоронніх перемовин мав відбутися в період від 5 до 9 березня в Абу-Дабі. Проте через удари Ірану по ОАЕ сторони шукали новий майданчик для переговорів. Через безпекові ризики в Абу-Дабі як альтернативні майданчики розглядалися Туреччина та Швейцарія.

Президент висловив сподівання, що удари США по Ірану не позначаться на тристоронніх переговорах з Росією.

Попередній етап тристоронніх переговорів відбувся 17–18 лютого в Женеві.

27 лютого переговори в Женеві Україна вела лише зі США.