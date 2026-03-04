- Дата публікації
ЗМІ: переговори Україна-США-РФ скасували — що пішло не так
За даними ЗМІ, тристороння зустріч між США, Росією та Україною відкладається на невизначений термін.
Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією наразі відклали.
Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в українській делегації.
«Дати і місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає», — зазначає джерело видання.
Тристоронні переговори про мир в Україні — останні новини
Нагадаємо, 2 березня Володимир Зеленський повідомляв, що наступний раунд тристоронніх перемовин мав відбутися в період від 5 до 9 березня в Абу-Дабі. Проте через удари Ірану по ОАЕ сторони шукали новий майданчик для переговорів. Через безпекові ризики в Абу-Дабі як альтернативні майданчики розглядалися Туреччина та Швейцарія.
Президент висловив сподівання, що удари США по Ірану не позначаться на тристоронніх переговорах з Росією.
Попередній етап тристоронніх переговорів відбувся 17–18 лютого в Женеві.
27 лютого переговори в Женеві Україна вела лише зі США.