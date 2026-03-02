Медведєв прокоментував переговори з Україною та пригрозив ядерною зброєю

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв, відомий своєю агресивною риторикою, вкотре виступив із низкою абсурдних заяв про «ядерний апокаліпсис» та неможливість мирних переговорів. Кремлівський чиновник прямо заявив, що Росія не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні, поки не досягне своїх загарбницьких цілей.

Цю заяву передають пропагандистські ЗМІ.

У розмові з пропагандистським ресурсом ТАСС Медведєв фактично визнав, що будь-які розмови про мир є лише перешкодою для військових планів Москви. За його словами, переговори не є пріоритетом, оскільки головним завданням залишається «перемога» у війні проти України.

Російський політик висловив побоювання, що міжнародне співтовариство намагається схилити агресора до діалогу виключно для того, щоб надати Україні можливість зміцнити свою обороноздатність. Традиційно не обійшлося і без прямих погроз Заходу ядерною зброєю.

«Гарантія одна: США бояться Росії і знають ціну ядерного конфлікту. У разі його виникнення Хіросіма і Нагасакі будуть дитячою грою в пісочниці», — заявив Дмитро Медведєв, вкотре вдаючись до цинічного порівняння світових трагедій із дитячими іграми.

Окрім ядерного шантажу, представник Кремля продемонстрував звичний рівень дипломатії, використовуючи прямі образи на адресу опонентів. Він заявив, що від дій «махрових ідіотів і клінічних виродків» нібито не існує «чарівних ліків», фактично перекладаючи відповідальність за ескалацію з агресора на жертву та її союзників.

