Укрaїнa
191
2 хв

Скандал у школі: вчителька пригрозила 11-класнику окопами — Мережею шириться обурення

Фраза вчительки про «окопи» на адресу 11-класника спричинила скандал у школі та гарячі дискусії в соцмережах.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скандал у школі: вчителька пригрозила 11-класнику окопами — Мережею шириться обурення

Конфлікт у школі / © pixabay.com

У соцмережах розгорілася дискусія після історії про конфлікт у школі. За словами користувачки, учень 11 класу бігав коридором і штовхав інших дітей. У відповідь вчителька зауважила, що якщо він не змінить поведінку, «скоро піде в окопи ями копати». Хлопець розповів про це батькам, а ті звернулися до адміністрації з вимогою звільнити педагогиню. Згодом з’ясувалося, що чоловік і син вчительки служать на фронті, а сама вона переживає складний період. Після цього заяву відкликали.

Про це стало відомо зі слів Олени Присяжної у соцмережі Threads.

«Коли подружка розказала, я була приємно здивована, бо нарешті до вчителів проявляють хоч якесь розуміння», — завершила свій допис користувачка.

Проте історія викликала суперечливі реакції.

Реакція Мережі на скандал у школі

Частина користувачів вважає, що старшокласник мав би усвідомлювати відповідальність за свою поведінку, а батькам би слід спершу поговорити із сином.

  • «В мене питання не до вчительки, а до того, що здоровий лоб бігає і штовхає дітей і батько біжить розбиратися з вчителькою замість „теплої“ розмови з сином. Вибачте, 11 клас це не мала дитина, вже мало б бути щось в голові», — підтримав авторку допису інший користувач.

  • «Який „чоловік“ росте… Накосячив, але побіг жалітися мамці з батьком, що йому погана тьотя сказала. Та в мої шкільні роки для хлопців це була б ганьба», — написала користувачка natalyagordiyenko.

Інші підписники наголосили, що педагогиня сама потребує підтримки.

Окремі коментатори зауважили, що подібні висловлювання можуть знецінювати службу військових.

Більшість дійшла висновку у цій ситуації однозначно «правих» немає, а конфлікт оголив одразу кілька болючих тем — дисципліну в школі, відповідальність батьків і психологічний стан педагогів під час війни.

Нагадаємо, стало відомо, що через масштабні блекаути в Україні взимку школи подекуди можуть залишитися без весняних канікул.

Також днями школа в Сумах загриміла у скандал. Правоохоронці розслідують можливе порушення мовного законодавства.

