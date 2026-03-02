Меріл Стріп / © Associated Press

Квітковий светр — затишний одяг, але з весняним настроєм. Видання Woman&Home назвало одяг з таким принтом ідеальною перехідною річчю, яка поєднує тепло в’язаного полотна з оптимістичними бутонами. Тож розповімо вам, як обрати свій та стилізувати так, щоб мати «квітучий» вигляд вже зараз.

Об’ємні аплікації, вишивка чи інтарсія з бутонами додають «люксу» базовому трикотажу та миттєво підіймають настрій навіть у сірий день.

Ідеальна перехідна річ

Працює на контрасті сезонів. Тепла пряжа, наприклад, бавовна з вовною, меринос або мікс із віскозою, відповідає за комфорт, а квіткові мотиви — за весняну свіжість. Це баланс затишку та легкості, який і потрібен у періоді між пальтом і тренчем.

Додає текстури та об’єму. Аплікації та вишивка створюють фактуру, тож образ має дорожчий вигляд без складних стилістичних хитриків.

Легко інтегрується у капсульний гардероб. Навіть яскравий светр із великими квітами легко поєднати з базою, наприклад, білою сорочкою, прямими джинсами та однотонною мідіспідницею.

Силует, колір і деталі

Силует

Вільний крій — для багатошаровості (сорочка під низ, майка чи тонкий гольф).

Кроп довжина — ідеально з високою посадкою чи поверх сукні.

Оверсайз — для невимушеного вихідного образу.

Колір

Небесно-блакитний з білими квітами — свіжа класика, яка підкреслює джинс.

Пастель (фісташка, лавандовий, пудра) — легко входить у весняну палітру.

Молочний чи сірий із яскравою вишивкою — універсальний варіант для офісу.

Деталі

Інтарсія (вив’язані квіти) — графічний ефект.

Об’ємні 3D-аплікації — акцентний, «інстаграмний» настрій.

Дрібна розсипна вишивка — делікатна романтика.

Як стилізувати

Поки холодно

Светр, біла сорочка (комір назовні) та прямі джинси.

Додайте лофери чи грубі черевики та отримаєте збалансований образ.

Зверху одягайте вовняне пальто нейтрального відтінку.

Коли стає тепліше

Надягніть светр поверх шовкової спідниці чи однотонної мідісукні.

Скомбінуйте з джинсовою спідницею для легкого денного образу.

Замініть пальто на тренч або носіть без верхнього одягу.

Уникайте інших великих принтів в образі. Нехай ваш «садовий» трикотаж буде зіркою, а решта — однотонна база.

Квітковий светр — це маленький модний жест оптимізму. Він зігріє, коли ще прохолодно, та додасть весняного настрою, коли природа тільки готується до цвітіння.