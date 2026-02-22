Брошка королеви Єлизавети ІІ / © Associated Press

Якщо раніше ми асоціювали її лише з королівськими заходами, то 2026 року брошки стали супертрендом, який можна носити кожен день, без необхідності мати коштовну спадщину, про це розповіло видання PureWow.

Королівські родини славляться діадемами, але справжньою класикою є колекції брошок. Вони не просто підкреслюють статус, а розповідають історію. Сучасні тренди доводять, що ця деталь здатна стати родзинкою будь-якого образу, від офісного костюма до повсякденного джинсового жакета. Проте як зробити так, щоб брошка мала стильний, а не застарілий вигляд, спробуємо розібратися.

Вибір брошки — розмір і форма

Королева Єлизавета ІІ / © Associated Press

Для сміливого образу обирайте великі чи скульптурні брошки, а ще можна носити їх у групі — кілька разом на одній лінії. Маленька акуратна брошка на джемпері чи футболці додасть легкості та жіночності.

Головне, щоб прикраса розповідала щось особисте, наприклад, квітка, тварина, амулет на щастя — кожен вибір додає сенсу образу.

Де закріплювати брошку

Традиційно брошки носять на лівій стороні, бо правою рукою ми часто вітаємось і прикраса буде помітнішою. Символічно це розташування над серцем, як маленький знак душевності.

Сучасні модниці експериментують, вони розміщують їх на джинсовому жакеті, маленькій чорній сукні, лляній сукні, шапці чи навіть на сумці. Брошка може стати акцентом у будь-якому елементі гардероба.

Грайливість і персоналізація

Ке́трін, принцеса Уельська / © Associated Press

Сучасний підхід — вільний та творчий. Варто вибирати прикрасу, яка вас емоційно зачіпає. Одного разу прикріплена, брошка може стати вашим маленьким артоб’єктом, який розповідає про стиль, історію та настрій.

Навіть проста геометрична брошка на жакеті може перетворити офісний образ на стильний та привернути увагу оточення. А от яскрава квіткова чи пташина брошка — чудовий спосіб підняти настрій у холодні місяці.

Стиль і практичність

Брошки не обмежують розмір тіла чи форму одягу. Це універсальний аксесуар, який можна передавати з покоління у покоління. Вони додають образу завершеності та історії, навіть якщо коштують недорого.

Це швидкий спосіб зробити будь-який образ обдуманішим і стильнішим, без необхідності купувати нові речі.

Брошка — це не просто прикраса, а історія, емоція та маленька деталь, яка перетворює образ на розмову, стиль і мистецтво. 2026 року її можна носити будь-де і будь-як, наприклад, на одязі, головному уборі чи сумці. Головне — обрати те, що резонує саме з вами.

Брошка не вимірюється грошима, а сенсом і емоційною цінністю. І це робить її по-справжньому королівським аксесуаром, навіть без діамантів.