Якому знаку зодіаку пощастить 23 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий час — без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 лютого?

Неймовірний потік енергії, яка сходить на нас у цей час, має, як, втім, і будь-яке життєве явище, свій позитивний та негативний бік. У першому разі нам вдасться — і це вдало для початку робочого тижня — переробити масу справ, кількість яких аж ніяк не вплине на якість, а, навпаки, підтримає її на високому рівні. У другому у нас може з'явитися відчуття всесильності, яке в народі називають упевненістю, що ми «схопили бога за бороду», що, як правило, змушує нас припускатися помилок. Виправити їх буде досить складно, а в деяких випадках і неможливо, тому варто остерігатися і не виявляти впевненості в собі настільки різко і неповажно до інших.

Скорпіон

Скорпіонам зірки радять виявити якість характеру, яку вони мають, незважаючи на те, що оточення їм часто в ній відмовляють — великодушність. Якщо представникам знака вдасться по-доброму поставитися до людей навколо, хоч би як вони їх водночас дратували, то така поведінка принесе їм не тільки душевний комфорт, що саме собою вже багато означає, а й безперечну користь. Для когось із них вона набуде матеріальних рис, для когось — моральних: у будь-якому разі результат благодійності того вартуватиме.

