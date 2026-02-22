Названо ідеальну стрижку, яка тримає форму та об’єм до 8 місяців: підходить абсолютно всім жінкам

Яка стрижка пасує абсолютно всім / © Freepik

Реклама

Сучасні жінки хочуть мати бездоганний вигляд без частих походів до перукаря. І саме тому велику популярність отримали стрижки, які довго тримають форму та не вимагають складного укладання. Зіркові стилісти назвали стрижку, яка не просто підкреслює природну красу, а й зберігає об’єм і чіткість ліній до восьми місяців. Вона універсальна, стильна і підходить всім жінкам без винятку.

Градуйоване каре

Яка стрижка довго тримає форму та об’єм / © Фото з відкритих джерел

Каре з м’яким градуюванням — варіація класичної стрижки, де майстер працює не з жорсткими кутами, а з плавними переходами. Завдяки такій техніці волосся:

довше зберігає форму;

має густіший вигляд;

отримує природний об’єм без додаткових засобів для стайлінгу;

легко укладається навіть руками.

Чому градуйоване каре так довго тримає форму та об’єм

Яка стрижка довго тримає форму та об’єм / © pixabay.com

Градуйовані шари не потребують укладання. Пасма набувають ідеальної форми самостійно, навіть якщо сушити волосся природним шляхом. Лінії зрізу не втрачають чіткості. На відміну від рівного каре, м’яке градуювання дозволяє пасмам відростати акуратно, не втрачаючи своєї форми та не створюючи зайвої важкості на потилиці. Підходить для будь-якої густини волосся. І тонкі, і густі локони мають доглянутий вигляд у такій зачісці. Зберігає об’єм навіть після відростання. Через 6-8 місяців стрижка має невимушений, стильний та текстурований вигляд.

Кому підходить універсальне градуйоване каре

Яка стрижка довго тримає форму та об’єм / © Фото з відкритих джерел

Це одна з тих рідкісних стрижок, яка пасує всім:

Реклама

овальному обличчю — підкреслює риси;

круглому — візуально подовжує;

квадратному — пом’якшує лінію щелепи;

серцеподібному — врівноважує пропорції.

Як доглядати за градуйованим каре, щоб зберегти ефект, наче щойно після салону

Яка стрижка довго тримає форму та об’єм / © Фото з відкритих джерел