РФ змінила пріоритети масований ударів: Зеленський назвав нову ціль ворога

РФ почала бити по залізниці та об'єктах водопостачання: Зеленський про нову тактику ударів / © Associated Press

РФ почала використовувати нову тактику завдання масованих ударів по Україні. Тепер росіяни частіше стали бити по залізниці та об’єктах водопостачання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 22 лютого

«Сьогодні на селекторі вже не вперше ми проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів. Коли мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання», — сказав глава держави.

Зеленський вкотре доручив усім структурам працювати над посиленням ППО.

«Міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині», — додав він.

Раніше Володимир Зеленський з посиланням на розвідку попередив про загрозу, що РФ збирається і надалі вчиняти теракти, як це було у Львові.