- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 573
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ змінила пріоритети масований ударів: Зеленський назвав нову ціль ворога
За словами Зеленського, РФ змінила тактику масованих атак — під прицілом тепер не лише енергетика.
РФ почала використовувати нову тактику завдання масованих ударів по Україні. Тепер росіяни частіше стали бити по залізниці та об’єктах водопостачання.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 22 лютого
«Сьогодні на селекторі вже не вперше ми проговорили з представниками областей нову російську тактику масованих ударів. Коли мішенями все частіше стають об’єкти логістики, передусім це залізниця, також об’єкти, які працюють на водопостачання», — сказав глава держави.
Зеленський вкотре доручив усім структурам працювати над посиленням ППО.
«Міністерство оборони України разом з нашими військовими мають посилити також захист від російських дронів у прикордонних районах, де стає більше і більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Досвід наших прифронтових регіонів має бути цілком ефективно поширений і в Сумській області, а також на Чернігівщині», — додав він.
Раніше Володимир Зеленський з посиланням на розвідку попередив про загрозу, що РФ збирається і надалі вчиняти теракти, як це було у Львові.