Теракт у Львові може бути не останнім: Зеленський розкрив дані розвідки

Зеленський з посиланням на розвідку попередив про загрозу, що РФ збирається і надалі вчиняти теракти.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

РФ і надалі планує чинити такі теракти, як у Львові, тому правоохоронці повинні бути готовими до цих викликів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 22 лютого, коментуючи теракт у Львові.

За словами президента, обставини цього теракту зараз повністю аналізуються.

«Багато фактів уже є. Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту — російська… І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам», — запевнив глава держави.

Він закликав до «більшої залученості» у запобіганні терактам громад, місцевих керівників, урядових інституцій, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації диверсій в українському тилу.

«У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.

Підозрюваною у вчиненні теракту виявилась 33-річна мешканка Рівненської області. Їй повідомлено про підозру.

