РФ изменила приоритеты массированных ударов: Зеленский назвал новую цель врага

РФ начала бить по железной дороге и объектам водоснабжения: Зеленский о новой тактике ударов / © Associated Press

РФ начала использовать новую тактику нанесения массированных ударов по Украине. Теперь россияне чаще стали бить по железной дороге и объектам водоснабжения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 22 февраля.

«Сегодня на селекторе уже не в первый раз мы проговорили с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов. Когда мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего, это железная дорога, также объекты, которые работают на водоснабжение», — сказал глава государства.

Зеленский еще раз поручил всем структурам работать над усилением ПВО.

«Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится больше и больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Опыт наших прифронтовых регионов должен быть вполне эффективно распространен и в Сумской области, а также в Черниговской области», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на разведку предупредил об угрозе, что РФ собирается и дальше совершать теракты, как это было во Львове.