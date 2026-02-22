- Дата публикации
РФ изменила приоритеты массированных ударов: Зеленский назвал новую цель врага
По словам Зеленского, РФ изменила тактику массированных атак — под прицелом теперь не только энергетика.
РФ начала использовать новую тактику нанесения массированных ударов по Украине. Теперь россияне чаще стали бить по железной дороге и объектам водоснабжения.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 22 февраля.
«Сегодня на селекторе уже не в первый раз мы проговорили с представителями областей новую российскую тактику массированных ударов. Когда мишенями все чаще становятся объекты логистики, прежде всего, это железная дорога, также объекты, которые работают на водоснабжение», — сказал глава государства.
Зеленский еще раз поручил всем структурам работать над усилением ПВО.
«Министерство обороны Украины вместе с нашими военными должны усилить также защиту от российских дронов в приграничных районах, где становится больше и больше атак против гражданских машин, против спасателей, против наших ремонтных бригад. Опыт наших прифронтовых регионов должен быть вполне эффективно распространен и в Сумской области, а также в Черниговской области», — добавил он.
Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на разведку предупредил об угрозе, что РФ собирается и дальше совершать теракты, как это было во Львове.