24 февраля 2026 года — вторник. 1461-й день войны в Украине.

Завтра, 24 февраля, верующие чествуют Первое и Второе обретение главы святого Иоанна Крестителя. После укрепления главы пророка по приказу царя Ирода ее тайно похоронили на Елеонской горе. По преданию, в IV веке святыню обнаружили два монаха, которым место захоронения было открыто в видении. Так произошло первое обретение честной главы. Впоследствии из-за опасности ее снова скрыли. В V веке главу вторично нашли в городе Эмесе (ныне Хомс). По церковному преданию, она хранилась у благочестивого человека, но после его смерти место было забыто. Во время гонений святыню прятали, а затем снова торжественно открыли для чествования.

24 февраля Национальный день молитвы. Его установила Верховная Рада Украины в 2023 году как день духовного единства и молитвы за победу, защиту воинов и восстановление государства. В храмах разных конфессий совершаются совместные богослужения, раздаются молитвы за мир и будущее страны.

24 февраля Начало полномасштабного вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины. Ракетные удары и наступление произошли одновременно с севера, востока и юга — с территории России, временно оккупированного Крыма и Беларуси. В первые дни войны под обстрелами оказались Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон и другие города. Российские войска пытались быстро захватить столицу, однако украинская армия остановила наступление и вынудила врага отступить из северных областей весной 2022 года.

Мир всколыхнули свидетельства массовых гражданских убийств в Буче, Ирпене, Изюме. Значительные разрушения получили Мариуполь и многие города востока и юга. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома — часть уехала за границу, часть стала внутренне перемещенными лицами.