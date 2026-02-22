- Дата публікації
У королеви Єлизавети II було лише одне прохання до Кейт Міддлтон напередодні її весілля з принцом Вільямом: що вона хотіла
Покійна королева Єлизавета виявила чимало дотепності під час приватної зустрічі з Кейт Міддлтон напередодні її весілля з принцом Вільямом 2011 року.
За кілька місяців до весілля Вільяма та Кейт королева Єлизавета II дала пораду своїй майбутній невістці, принцесі Уельській.
У своїй новій біографії "Вільям і Кетрін: Потаємна історія зсередини" королівський редактор Рассел Маєрс розкриває, що насправді відбувалося під час зустрічі королеви та майбутньої принцеси.
«У машині дорогою до Букінгемського палацу Кетрін поправила зачіску та макіяж, після чого її зустрів особистий секретар покійної королеви і проводив до кімнати, де було накрито післяобідній чай. Її Величність просила тримати її у курсі підготовки весілля. Під час цього легкого фуршету з чаєм та бутербродами королева уникала запитань про тонкощі постановки і натомість прагнула втішити молоду жінку, яка, як вона сподівалася, успішно сформує інститут для наступного покоління», цитує express автора книжки.
Кейт і Вільям одружилися 29 квітня 2011 року, і їхнє весілля стало однією із найрозкішніших королівських весільних церемоній з часів весілля короля Чарльза та принцеси Діани 1981 року. Наречена мала сяйливий вигляд, коли прибула до Вестмінстерського абатство на Rolls-Royce Phantom VI 1978 року випуску, і мільйони людей по всьому світу затамували подих, очікуючи побачити її приголомшливу сукню від Сари Бертон, яка працювала тоді на бренд Alexander McQueen.