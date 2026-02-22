Принцеса Кейт та королева Єлизавета II / © Getty Images

Реклама

За кілька місяців до весілля Вільяма та Кейт королева Єлизавета II дала пораду своїй майбутній невістці, принцесі Уельській.

У своїй новій біографії "Вільям і Кетрін: Потаємна історія зсередини" королівський редактор Рассел Маєрс розкриває, що насправді відбувалося під час зустрічі королеви та майбутньої принцеси.

Принц Вільям і принцеса Кейт у день свого весілля / © Associated Press

«У машині дорогою до Букінгемського палацу Кетрін поправила зачіску та макіяж, після чого її зустрів особистий секретар покійної королеви і проводив до кімнати, де було накрито післяобідній чай. Її Величність просила тримати її у курсі підготовки весілля. Під час цього легкого фуршету з чаєм та бутербродами королева уникала запитань про тонкощі постановки і натомість прагнула втішити молоду жінку, яка, як вона сподівалася, успішно сформує інститут для наступного покоління», цитує express автора книжки.

Реклама

Королева Єлизавета II і Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт і Вільям одружилися 29 квітня 2011 року, і їхнє весілля стало однією із найрозкішніших королівських весільних церемоній з часів весілля короля Чарльза та принцеси Діани 1981 року. Наречена мала сяйливий вигляд, коли прибула до Вестмінстерського абатство на Rolls-Royce Phantom VI 1978 року випуску, і мільйони людей по всьому світу затамували подих, очікуючи побачити її приголомшливу сукню від Сари Бертон, яка працювала тоді на бренд Alexander McQueen.