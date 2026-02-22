- Дата публікації
Король Норвегії та його спадкоємці: палац поділився особливим фото на честь свята
21 лютого королю Норвегії Гаральду V виповнилося 89 років.
З цього приводу королівський палац зібрав в одному залі двох спадкоємців монарха — його сина кронпринца Гокона та його онучку (дочку Гокона), принцесу Інгрід Олександру.
Король зображений сидячи в золотому кріслі по центру, одягнений у костюм, сорочку та краватку. Кронпринц також у костюмі, а принцеса у синій футболці та синіх штанях-кльош, а у неї на шиї кулон у формі серця на ланцюгу.
«З днем народження Його Величносте Король Гаральд! 🇳🇴
Королю виповнюється 89 років — ми вітаємо його та бажаємо йому справді чудового свята 🎂.
Фотографію Короля зі спадковим принцом Гоконом та принцесою Інгрід Олександрою було зроблено раніше цієї зими у зв'язку зі святкуванням дня народження принцеси», — йдеться у підписі до знімку.
Принцеса Інгрід Олександра святкувала день народження 21 січня. Тоді палац опублікував фото іменинниці, зроблені в Австралії.