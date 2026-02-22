ТСН у соціальних мережах

Суспільство
13
1 хв

Король Норвегії та його спадкоємці: палац поділився особливим фото на честь свята

21 лютого королю Норвегії Гаральду V виповнилося 89 років.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Інгрід Олександра, кронпринц Гокон, король Гаральд V

Принцеса Інгрід Олександра, кронпринц Гокон, король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

З цього приводу королівський палац зібрав в одному залі двох спадкоємців монарха — його сина кронпринца Гокона та його онучку (дочку Гокона), принцесу Інгрід Олександру.

Король зображений сидячи в золотому кріслі по центру, одягнений у костюм, сорочку та краватку. Кронпринц також у костюмі, а принцеса у синій футболці та синіх штанях-кльош, а у неї на шиї кулон у формі серця на ланцюгу.

Принцеса Інгрід Олександра, кронпринц Гокон, король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

Принцеса Інгрід Олександра, кронпринц Гокон, король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

«З днем ​​народження Його Величносте Король Гаральд! 🇳🇴

Королю виповнюється 89 років — ми вітаємо його та бажаємо йому справді чудового свята 🎂.

Фотографію Короля зі спадковим принцом Гоконом та принцесою Інгрід Олександрою було зроблено раніше цієї зими у зв'язку зі святкуванням дня народження принцеси», — йдеться у підписі до знімку.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра святкувала день народження 21 січня. Тоді палац опублікував фото іменинниці, зроблені в Австралії.

