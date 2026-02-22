Король Норвегии и его наследники: дворец поделился особенным фото в честь праздника

Принцесса Ингрид Александра, кронпринц Хокон, король Харальд V / © Instagram норвежской королевской семьи

По этому поводу королевский дворец собрал в одном зале двоих наследников монарха — его сына кронпринца Хокона и его внучку (дочь Хокона), принцессу Ингрид Александру.

Король запечатлен сидя в золотом кресле по центру, одет в костюм, рубашку и галстук. Кронпринц также в костюме, а принцесса в синей футболке и синих брюках-клеш, а у нее на шее кулон в форме сердца на цепи.

«С днем ​​рождения Его Величество Король Харальд! 🇳🇴

Королю исполняется 89 лет — мы поздравляем его и желаем ему поистине чудесного праздника 🎂.

Фотография Короля с наследным принцем Хоконом и принцессой Ингрид Александрой была сделана ранее этой зимой в связи с празднованием дня рождения принцессы», — говорится в подписи к снимку.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра праздновала день рождения 21 января. Тогда дворец опубликовал фото именинницы, сделанные в Австралии.