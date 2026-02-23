Это платье она уже носила: вспоминаем первый выход принцессы Кейт в нежном платье от Gucci

Принцесса Кейт и принц Уильям, 2026 год / © Associated Press

Реклама

Принцесса Уэльская посетила 79-ю церемонию вручения премии Британской академии киноискусства — это было ее первое за три года появление на этом мероприятии. Ее Высочество пришла на церемонию в изысканном вечернем платье от Модного дома Gucci, которое было для нее создано по индивидуальному заказу.

Принцесса Кейт, 2026 год / © Associated Press

Образ Кэтрин был изысканным, элегантным и романтичным из-за фасона и сочетания в дизайне платья розового, кремового и бордового оттенков. Также интересности наряду добавлял бархатный пояс на талии, который принцесса дополнила бордовым клатчем.

Принцесса Кейт и принц Уильям, 2026 год / © Associated Press

Однако это изысканное платье не новинка в гардеробе Кейт, ведь впервые она его надела в 2019 году на гала-ужин, который проводился в поддержку программы «Школы с заботой о психическом здоровье» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Реклама

В тот раз Кейт, которая носила титул герцогини Кембриджской, сочетала платье с бархатным клатчем и серьгами Kiki McDonough з морганитом та бриллиантами, а ее волосы были немного собраны.

Принцесса Кейт, 2019 год / © Associated Press

Платье Кейт было создано Gucci во времена работы в бренде дизайнера Алессандро Микеле. Однако возвращение к этому платью сейчас кажется очень своевременным, ведь розовые оттенки — от розового до малинового — являются трендовыми на подиумах и все чаще попадают в реальные гардеробы.

Принцесса Кейт, 2019 год / © Associated Press