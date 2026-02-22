Какому знаку Зодиака повезет 23 февраля

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 февраля?

Невероятный поток энергии, которая снисходит на нас в это время, имеет — как, впрочем, и любое жизненное явление — свою положительную и отрицательную сторону. В первом случае нам удастся — и это удачно для начала рабочей недели — переделать массу дел, количество которых никоим образом не отразится на качестве, а, наоборот, поддержит его на высоком уровне. Во втором у нас может появиться ощущение всесильности, которое в народе называют уверенностью, что мы «схватили бога за бороду», что, как правило, заставляет нас совершать ошибки. Исправить их будет довольно сложно, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому стоит поостеречься и не проявлять уверенность в себе настолько резко и неуважительно по отношению к другим.

Скорпион

Скорпионам звезды советую проявить качество характера, которым они обладают, несмотря на то, что окружающие им часто в нем отказывают — великодушие. Если предстаивтелям знака удастся по-доброму отнестись к окружающим людям, как бы они их при этом ни раздражали, то такое поведение принесет им не только душевный комфорт, что сами по себе уже много значит, но и несомненную пользу. Для кого-то из них она примет материальные черты, для кого-то — моральные: в любом случае результат благотворительности будет того стоить.

