Цветочный свитер — уютная одежда, но с весенним настроением. Издание Woman&Home назвало одежду с таким принтом идеальной переходной вещью, которая сочетает тепло вязаного полотна с оптимистичными бутонами. Поэтому расскажем вам, как выбрать свой и стилизовать так, чтобы выглядеть «цветущим» уже сейчас.

Объемные аппликации, вышивка или интарсия с бутонами добавляют «люкса» базовому трикотажу и мгновенно поднимают настроение даже в серый день.

Идеальная переходная вещь

Работает на контрасте сезонов. Теплая пряжа, например, хлопок с шерстью, меринос или микс с вискозой, отвечает за комфорт, а цветочные мотивы — за весеннюю свежесть. Это баланс уюта и легкости, который и нужен в периоде между пальто и тренчем.

Добавляет текстуры и объема, аппликации и вышивка создают фактуру, так что образ выглядит дороже без сложных стилистических ухищрений.

Легко интегрируется в капсульный гардероб. Даже яркий свитер с крупными цветами легко сочетается с базой, например, белой рубашкой, прямыми джинсами и однотонной миди-юбкой.

Силуэт, цвет и детали

Силуэт

Свободный крой — для многослойности (рубашка под низ, майка или тонкий гольф).

Кроп длина — идеально с высокой посадкой или поверх платья.

Оверсайз — для непринужденного выходного образа.

Цвет

Небесно-голубой с белыми цветами — свежая классика, которая подчеркивает джинс.

Пастель (фисташковый, лавандовый, пудра) — легко входит в весеннюю палитру.

Молочный или серый с яркой вышивкой — универсальный вариант для офиса.

Детали

Интарсия (вывязанные цветы) — графический эффект.

Объемные 3D-аппликации — акцентное, «инстаграмное» настроение.

Мелкая россыпная вышивка — деликатная романтика.

Как стилизовать

Пока холодно

Свитер, белая рубашка (воротник наружу) и прямые джинсы.

Добавьте лоферы или грубые ботинки и получите сбалансированный образ.

Сверху надевайте шерстяное пальто нейтрального оттенка.

Когда становится теплее

Наденьте свитер поверх шелковой юбки или однотонного миди-платья.

Скомбинируйте с джинсовой юбкой для легкого дневного образа.

Замените пальто на тренч или носите без верхней одежды.

Избегайте других крупных принтов в образе. Пусть ваш «садовый» трикотаж будет звездой, а остальное — однотонная база.

Цветочный свитер — это маленький модный жест оптимизма. Он согреет, когда еще прохладно, и придаст весеннего настроения, когда природа только готовится к цветению.