Цветочный принт — главный модный тренд этой весны

Межсезонье — самый сложный период для стиля. Утром холодно, днем солнце, вечером снова прохладно. Именно в такие моменты работают вещи-гибриды: достаточно теплые, чтобы согреть, и достаточно легкие по настроению, чтобы напомнить, что весна уже здесь.

Станислава Бондаренко
Мерил Стрип

Мерил Стрип / © Associated Press

Цветочный свитер — уютная одежда, но с весенним настроением. Издание Woman&Home назвало одежду с таким принтом идеальной переходной вещью, которая сочетает тепло вязаного полотна с оптимистичными бутонами. Поэтому расскажем вам, как выбрать свой и стилизовать так, чтобы выглядеть «цветущим» уже сейчас.

Объемные аппликации, вышивка или интарсия с бутонами добавляют «люкса» базовому трикотажу и мгновенно поднимают настроение даже в серый день.

Идеальная переходная вещь

  • Работает на контрасте сезонов. Теплая пряжа, например, хлопок с шерстью, меринос или микс с вискозой, отвечает за комфорт, а цветочные мотивы — за весеннюю свежесть. Это баланс уюта и легкости, который и нужен в периоде между пальто и тренчем.

  • Добавляет текстуры и объема, аппликации и вышивка создают фактуру, так что образ выглядит дороже без сложных стилистических ухищрений.

  • Легко интегрируется в капсульный гардероб. Даже яркий свитер с крупными цветами легко сочетается с базой, например, белой рубашкой, прямыми джинсами и однотонной миди-юбкой.

Силуэт, цвет и детали

Силуэт

  • Свободный крой — для многослойности (рубашка под низ, майка или тонкий гольф).

  • Кроп длина — идеально с высокой посадкой или поверх платья.

  • Оверсайз — для непринужденного выходного образа.

Цвет

  • Небесно-голубой с белыми цветами — свежая классика, которая подчеркивает джинс.

  • Пастель (фисташковый, лавандовый, пудра) — легко входит в весеннюю палитру.

  • Молочный или серый с яркой вышивкой — универсальный вариант для офиса.

Детали

  • Интарсия (вывязанные цветы) — графический эффект.

  • Объемные 3D-аппликации — акцентное, «инстаграмное» настроение.

  • Мелкая россыпная вышивка — деликатная романтика.

Как стилизовать

Пока холодно

  • Свитер, белая рубашка (воротник наружу) и прямые джинсы.

  • Добавьте лоферы или грубые ботинки и получите сбалансированный образ.

  • Сверху надевайте шерстяное пальто нейтрального оттенка.

Когда становится теплее

  • Наденьте свитер поверх шелковой юбки или однотонного миди-платья.

  • Скомбинируйте с джинсовой юбкой для легкого дневного образа.

  • Замените пальто на тренч или носите без верхней одежды.

Избегайте других крупных принтов в образе. Пусть ваш «садовый» трикотаж будет звездой, а остальное — однотонная база.

Цветочный свитер — это маленький модный жест оптимизма. Он согреет, когда еще прохладно, и придаст весеннего настроения, когда природа только готовится к цветению.

