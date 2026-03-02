- Дата публикации
Цветочный принт — главный модный тренд этой весны
Межсезонье — самый сложный период для стиля. Утром холодно, днем солнце, вечером снова прохладно. Именно в такие моменты работают вещи-гибриды: достаточно теплые, чтобы согреть, и достаточно легкие по настроению, чтобы напомнить, что весна уже здесь.
Цветочный свитер — уютная одежда, но с весенним настроением. Издание Woman&Home назвало одежду с таким принтом идеальной переходной вещью, которая сочетает тепло вязаного полотна с оптимистичными бутонами. Поэтому расскажем вам, как выбрать свой и стилизовать так, чтобы выглядеть «цветущим» уже сейчас.
Объемные аппликации, вышивка или интарсия с бутонами добавляют «люкса» базовому трикотажу и мгновенно поднимают настроение даже в серый день.
Идеальная переходная вещь
Работает на контрасте сезонов. Теплая пряжа, например, хлопок с шерстью, меринос или микс с вискозой, отвечает за комфорт, а цветочные мотивы — за весеннюю свежесть. Это баланс уюта и легкости, который и нужен в периоде между пальто и тренчем.
Добавляет текстуры и объема, аппликации и вышивка создают фактуру, так что образ выглядит дороже без сложных стилистических ухищрений.
Легко интегрируется в капсульный гардероб. Даже яркий свитер с крупными цветами легко сочетается с базой, например, белой рубашкой, прямыми джинсами и однотонной миди-юбкой.
Силуэт, цвет и детали
Силуэт
Свободный крой — для многослойности (рубашка под низ, майка или тонкий гольф).
Кроп длина — идеально с высокой посадкой или поверх платья.
Оверсайз — для непринужденного выходного образа.
Цвет
Небесно-голубой с белыми цветами — свежая классика, которая подчеркивает джинс.
Пастель (фисташковый, лавандовый, пудра) — легко входит в весеннюю палитру.
Молочный или серый с яркой вышивкой — универсальный вариант для офиса.
Детали
Интарсия (вывязанные цветы) — графический эффект.
Объемные 3D-аппликации — акцентное, «инстаграмное» настроение.
Мелкая россыпная вышивка — деликатная романтика.
Как стилизовать
Пока холодно
Свитер, белая рубашка (воротник наружу) и прямые джинсы.
Добавьте лоферы или грубые ботинки и получите сбалансированный образ.
Сверху надевайте шерстяное пальто нейтрального оттенка.
Когда становится теплее
Наденьте свитер поверх шелковой юбки или однотонного миди-платья.
Скомбинируйте с джинсовой юбкой для легкого дневного образа.
Замените пальто на тренч или носите без верхней одежды.
Избегайте других крупных принтов в образе. Пусть ваш «садовый» трикотаж будет звездой, а остальное — однотонная база.
Цветочный свитер — это маленький модный жест оптимизма. Он согреет, когда еще прохладно, и придаст весеннего настроения, когда природа только готовится к цветению.