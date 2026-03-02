Лідери Європи та НАТО відмовились від участі у війни Трампа проти Ірану

Кір Стармер / © Associated Press

Європейські глави держав наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників ЄС і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.

Зокрема, прем'єр Великої Британії заявив, що не приєднуватиметься до атак по Ірану.

"Ми не приєднуємося до наступальних ударів США та Ізраїлю", - сказав він.

Зазначимо, Велика Британія відмовила США в дозволі на здійснення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак у неділю ввечері прем'єр-міністр поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Німеччина також не братиме участі у військовій операції США та Ізраїлю проти Ірану, заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль у понеділок, 2 березня, пише “Німецька хвиля”.

"Німецький уряд не має наміру брати в цьому участь", - сказав Вадефуль в ефірі радіостанції Deutschlandfunk. Він додав, що у ФРН немає необхідних для цього військових ресурсів.

Проте, підкреслив він, німецькі військові "захищатимуться, якщо на них нападуть" - підрозділи Бундесверу наразі розміщені в Йорданії та Іраку.

Іспанія не підтримуватиме військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Іспанія також не дозволить США використовувати свої спільні з ними військові бази для ударів по Ірану.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сили Альянсу не будуть залучені до спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомляє BBC.

Відповідаючи на запитання британського мовника, Рютте заперечив можливу участь Альянсу у військовій операції проти Ірану.

"Ні, це однозначно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни", – сказав він.

Рютте зазначив, що союзники НАТО та "друзі в регіоні" зазнають "невибіркових атак" з боку Ірану. Водночас він наголосив, що Європа "абсолютно підтримує" дії США в Ірані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" у британському прем’єрі Кірі Стармері за те, що той заблокував йому використання бази на острові Дієго-Гарсія для завдання ударів по Ірану.

На тлі війни на Близькому Сході усі американські військові бази перевели у стан підвищеної готовності через високу загрозу атак, повідомляє ABC News.