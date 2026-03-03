Зеленський зробив заяву про роль Буданова у переговорах з РФ

Володимир Зеленський і Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому залучив керівника свого офісу Кирила Буданова до переговорного процесу про мир. Глава держави прагне створити єдиний фронт, щоб позбавити Росію можливості маніпулювати різними каналами зв’язку.

Про це Зеленський сказав на брифінгу з журналістами після засідання РНБО.

Зеленський про Буданова і поступливість РФ

Президент відповів на коментар журналістки, що з призначенням Буданова до Офісу президента та до переговорної групи російська сторона стала поступливішою.

«Я не пов’язую ці речі. Я посилював групу, бо хотів, щоби росіяни і Сполучені Штати Америки не працювали різними каналами щодо закінчення війни. Тому в Офісі президента я зібрав всіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда», — розповів Зеленський.

Він також акцентував, що Україна не дозволить Росії мати паралельні канали щодо закінчення війни і розділяти переговорні команди.

«Я знаю, все одно вони (росіяни — ред.) завжди хочуть мати паралельні канали, але ми не дамо їм такої можливості розділяти і команди, і тим самим розділяти українське суспільство», — сказав глава держави.

Зеленський про ефективність української переговорної групи

Він зазначив, що наразі передчасно оцінювати роботу української переговорної команди, оскільки вона лише розпочала діяльність. За його словами, ключовим критерієм ефективності буде досягнення миру.

«Я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на Гнатова», — додав Зеленський.

Переговори з РФ — що змінило призначення Буданова

На початку лютого у статті «Української правди» йшлося, що залучення Буданова до переговорів змусило Кремль замінити дипломатів на військових і перейти від історичних лекцій до конкретики: термінів, гарантій та механізмів відведення військ. З приходом нового керівника ОП українська сторона відмовилася від розрізнених каналів комунікації на користь єдиної позиції, поєднуючи офіційну риторику з прагматизмом.

До слова, Буданов заявив, що попри скептицизм вірить у завершення війни через мирні переговори, які тривають паралельно з боями. Він зазначив, що існують різні сценарії дій, проте успіх дипломатії стане перемогою України, забезпечивши припинення кровопролиття та сталий розвиток держави.