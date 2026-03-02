- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський відповів на погрози Росії вийти з перемовин
Президент України Володимир Зеленський закликав не використовувати залякування у процесі мирних переговорів. Він розповів, як діятиме Київ у разі демаршу Москви.
Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання ЗМІ.
Зеленський прокоментував погрози Росія щодо її можливого виходу з переговорного процесу.
«Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що „ми готові вийти“, — так кожен із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином втрьох збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини«, — висловився президент.
Він також сказав, як діятиме Україна, якщо РФ все ж вирішить зірвати перемовини.
«Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну«, — повідомив Зеленський.