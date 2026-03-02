ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів на погрози Росії вийти з перемовин

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський закликав не використовувати залякування у процесі мирних переговорів. Він розповів, як діятиме Київ у разі демаршу Москви.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Зеленський прокоментував погрози Росія щодо її можливого виходу з переговорного процесу.

«Ми проговорюємо можливість закінчення війни за столом перемовини. І просто так сказати, що „ми готові вийти“, — так кожен із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином втрьох збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини«, — висловився президент.

Він також сказав, як діятиме Україна, якщо РФ все ж вирішить зірвати перемовини.

«Якщо хтось захоче вийти, ну що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну«, — повідомив Зеленський.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie