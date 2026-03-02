Чи буде зустріч з Росією в Абу-Дабі: Зеленський зробив заяву про переговори

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через безпекові ризики в Абу-Дабі розглядає Туреччину та Швейцарію як альтернативні майданчики для мирних переговорів з Росією.

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Попри військові загрози на Близькому Сході, підготовка до переговорів про припинення війни триває. Зеленський назвав країни, які можуть прийняти новий раунд перемовин.

«Ніхто нічого поки що не відміняє. Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, Швейцарія — майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатись. Ми будемо точно підтримувати будь-який з цих трьох майданчиків щодо зустрічі. Чекаємо відповіді від партнерів», — заявив президент України.

Тристоронні переговори про мир в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що на початку березня в Абу-Дабі, ймовірно, відбудуться тристоронні мирні переговори за участю України, США та Росії для фіналізації гарантій безпеки та підготовки зустрічі лідерів. За підсумками консультацій із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також українськими посадовцями, президент зазначив, що цей формат може стати вирішальним. Водночас він наголосив на відсутності готовності РФ до миру та закликав світ посилити енергетичні й банківські санкції, щоб змусити Москву зупинити війну.

Вибухи в Абу-Дабі

Зауважимо, 28 лютого на тлі іранських атак у Дубаї та Абу-Дабі пролунали вибухи, зокрема в районі Марина та поблизу американської бази. За даними медіа, ОАЕ перехопили кілька балістичних ракет, проте через падіння уламків у житловому кварталі столиці загинув громадянин однієї з азійських країн. Влада Еміратів назвала інцидент небезпечною ескалацією та залишила за собою право на відповідь.