Кому припинять відключати світло: Шмигаль надав чітке пояснення

Світло / © pixabay.com

Реклама

Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.

Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.

Стимул для енергонезалежності

Уряд підтримав ініціативу Міненерго та вніс відповідні зміни до нормативних актів. Це рішення є частиною стратегії з розбудови децентралізованої енергомережі, яка є менш вразливою до ворожих атак.

Реклама

«Ми заохочуємо встановлення нових об’єктів розподіленої генерації. Це забезпечить додатковий ресурс для балансування системи та зробить нашу енергетику стійкішою», — зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як працюватиме механізм «80%»

Нові правила передбачають чіткий контроль за обсягами виробленої енергії:

Оператори систем розподілу (обленерго) проводитимуть регулярний аналіз фактичного покриття споживання на кожній лінії. Якщо власна генерація (наприклад, сонячні, газові або когенераційні установки) забезпечує не менше 80% потреб підключених споживачів — графіки відключень для них скасовуються. Якщо показник опускається нижче 80% — лінія повертається до загальних графіків погодинних обмежень.

Чому це важливо для громад та бізнесу

Цей крок фактично дає «зелене світло» ОСББ, промисловим підприємствам та місцевим громадам інвестувати у власні джерела енергії. Окрім енергетичної безпеки, вони отримують гарантію безперебійного електропостачання навіть у періоди дефіциту в загальнодержавній мережі.

Рішення напрацьоване на основі досвіду роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Київському регіоні.

Реклама

Зазначимо, що у Національному банку України припускають, що тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.