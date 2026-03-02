- Дата публікації
Кому припинять відключати світло: Шмигаль надав чітке пояснення
Лінії з власною генерацією звільнять від графіків відключень, пообіцяв Денис Шмигаль.
Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.
Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.
Стимул для енергонезалежності
Уряд підтримав ініціативу Міненерго та вніс відповідні зміни до нормативних актів. Це рішення є частиною стратегії з розбудови децентралізованої енергомережі, яка є менш вразливою до ворожих атак.
«Ми заохочуємо встановлення нових об’єктів розподіленої генерації. Це забезпечить додатковий ресурс для балансування системи та зробить нашу енергетику стійкішою», — зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Як працюватиме механізм «80%»
Нові правила передбачають чіткий контроль за обсягами виробленої енергії:
Оператори систем розподілу (обленерго) проводитимуть регулярний аналіз фактичного покриття споживання на кожній лінії.
Якщо власна генерація (наприклад, сонячні, газові або когенераційні установки) забезпечує не менше 80% потреб підключених споживачів — графіки відключень для них скасовуються.
Якщо показник опускається нижче 80% — лінія повертається до загальних графіків погодинних обмежень.
Чому це важливо для громад та бізнесу
Цей крок фактично дає «зелене світло» ОСББ, промисловим підприємствам та місцевим громадам інвестувати у власні джерела енергії. Окрім енергетичної безпеки, вони отримують гарантію безперебійного електропостачання навіть у періоди дефіциту в загальнодержавній мережі.
Рішення напрацьоване на основі досвіду роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Київському регіоні.
Зазначимо, що у Національному банку України припускають, що тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.