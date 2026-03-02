ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
539
Час на прочитання
2 хв

Кому припинять відключати світло: Шмигаль надав чітке пояснення

Лінії з власною генерацією звільнять від графіків відключень, пообіцяв Денис Шмигаль.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Світло

Світло / © pixabay.com

Міністерство енергетики України запроваджує нові правила роботи енергосистеми. Відтепер до ліній, де розподілена генерація покриває понад 80% потреб споживачів, не застосовуватимуть графіків погодинних відключень.

Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль у Telegram.

Стимул для енергонезалежності

Уряд підтримав ініціативу Міненерго та вніс відповідні зміни до нормативних актів. Це рішення є частиною стратегії з розбудови децентралізованої енергомережі, яка є менш вразливою до ворожих атак.

«Ми заохочуємо встановлення нових об’єктів розподіленої генерації. Це забезпечить додатковий ресурс для балансування системи та зробить нашу енергетику стійкішою», — зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як працюватиме механізм «80%»

Нові правила передбачають чіткий контроль за обсягами виробленої енергії:

  1. Оператори систем розподілу (обленерго) проводитимуть регулярний аналіз фактичного покриття споживання на кожній лінії.

  2. Якщо власна генерація (наприклад, сонячні, газові або когенераційні установки) забезпечує не менше 80% потреб підключених споживачів — графіки відключень для них скасовуються.

  3. Якщо показник опускається нижче 80% — лінія повертається до загальних графіків погодинних обмежень.

Чому це важливо для громад та бізнесу

Цей крок фактично дає «зелене світло» ОСББ, промисловим підприємствам та місцевим громадам інвестувати у власні джерела енергії. Окрім енергетичної безпеки, вони отримують гарантію безперебійного електропостачання навіть у періоди дефіциту в загальнодержавній мережі.

Рішення напрацьоване на основі досвіду роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Київському регіоні.

Зазначимо, що у Національному банку України припускають, що тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
539
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie