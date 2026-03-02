ТСН в социальных сетях

Украина
379
2 мин

Кому перестанут выключать свет: Шмыгаль дал четкий ответ

Линии с собственной генерацией освободят от графиков отключений, пообещал Денис Шмыгаль.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Свет

Свет / © pixabay.com

Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.

Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмигаль в Telegram.

Стимул для энергонезависимости

Правительство поддержало инициативу Минэнерго и внесло соответствующие изменения в нормативные акты. Это решение является частью стратегии по развитию децентрализованной энергосети, которая менее уязвима к враждебным атакам.

«Мы поощряем установку новых объектов распределенной генерации. Это обеспечит дополнительный ресурс для балансировки системы и сделает нашу энергетику более устойчивой», — отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как будет работать механизм «80%»

Новые правила предусматривают четкий контроль за объемами производимой энергии:

  1. Операторы систем распределения (облэнерго) будут проводить регулярный анализ фактического покрытия потребления каждой линии.

  2. Если собственное поколение (например, солнечные, газовые или когенерационные установки) обеспечивает не менее 80% потребностей подключенных потребителей — графики отключений для них отменяются.

  3. Если показатель опускается ниже 80%, линия возвращается к общим графикам почасовых ограничений.

Почему это важно для громад и бизнеса

Этот шаг фактически дает зеленый свет ОСМД, промышленным предприятиям и местным общинам инвестировать в собственные источники энергии. Кроме энергетической безопасности они получают гарантию бесперебойного электроснабжения даже в периоды дефицита в общегосударственной сети.

Решение выработано на основе опыта работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киевском регионе.

Отметим, что в Национальном банке Украины предполагается, что тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

