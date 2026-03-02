- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 2 мин
Кому перестанут выключать свет: Шмыгаль дал четкий ответ
Линии с собственной генерацией освободят от графиков отключений, пообещал Денис Шмыгаль.
Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.
Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмигаль в Telegram.
Стимул для энергонезависимости
Правительство поддержало инициативу Минэнерго и внесло соответствующие изменения в нормативные акты. Это решение является частью стратегии по развитию децентрализованной энергосети, которая менее уязвима к враждебным атакам.
«Мы поощряем установку новых объектов распределенной генерации. Это обеспечит дополнительный ресурс для балансировки системы и сделает нашу энергетику более устойчивой», — отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Как будет работать механизм «80%»
Новые правила предусматривают четкий контроль за объемами производимой энергии:
Операторы систем распределения (облэнерго) будут проводить регулярный анализ фактического покрытия потребления каждой линии.
Если собственное поколение (например, солнечные, газовые или когенерационные установки) обеспечивает не менее 80% потребностей подключенных потребителей — графики отключений для них отменяются.
Если показатель опускается ниже 80%, линия возвращается к общим графикам почасовых ограничений.
Почему это важно для громад и бизнеса
Этот шаг фактически дает зеленый свет ОСМД, промышленным предприятиям и местным общинам инвестировать в собственные источники энергии. Кроме энергетической безопасности они получают гарантию бесперебойного электроснабжения даже в периоды дефицита в общегосударственной сети.
Решение выработано на основе опыта работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киевском регионе.
Отметим, что в Национальном банке Украины предполагается, что тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.