Кому перестанут выключать свет: Шмыгаль дал четкий ответ

Свет / © pixabay.com

Реклама

Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.

Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмигаль в Telegram.

Стимул для энергонезависимости

Правительство поддержало инициативу Минэнерго и внесло соответствующие изменения в нормативные акты. Это решение является частью стратегии по развитию децентрализованной энергосети, которая менее уязвима к враждебным атакам.

Реклама

«Мы поощряем установку новых объектов распределенной генерации. Это обеспечит дополнительный ресурс для балансировки системы и сделает нашу энергетику более устойчивой», — отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как будет работать механизм «80%»

Новые правила предусматривают четкий контроль за объемами производимой энергии:

Операторы систем распределения (облэнерго) будут проводить регулярный анализ фактического покрытия потребления каждой линии. Если собственное поколение (например, солнечные, газовые или когенерационные установки) обеспечивает не менее 80% потребностей подключенных потребителей — графики отключений для них отменяются. Если показатель опускается ниже 80%, линия возвращается к общим графикам почасовых ограничений.

Почему это важно для громад и бизнеса

Этот шаг фактически дает зеленый свет ОСМД, промышленным предприятиям и местным общинам инвестировать в собственные источники энергии. Кроме энергетической безопасности они получают гарантию бесперебойного электроснабжения даже в периоды дефицита в общегосударственной сети.

Решение выработано на основе опыта работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киевском регионе.

Реклама

Отметим, что в Национальном банке Украины предполагается, что тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.