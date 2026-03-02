- Дата публикации
В СИЗО умер подозреваемый в убийстве пятерых человек в Ровенской области - детали
Согласно данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчине стало плохо вечером, 27 февраля.
Подозреваемый в убийстве пятерых человек в школе, где проживают выехавшие с временно оккупированных территорий люди, умер в следственном изоляторе.
Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.
«72-летнему мужчине стало плохо 27 февраля. Медики спасти его жизнь не смогли. Согласно данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — говорится в сообщении прокуратуры.
Полиция Ровенщины информирует, в свою очередь, что, при осмотре места смерти подозреваемого, следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, обнаружено не было.
Согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, в случае смерти подозреваемого уголовное производство закрывается. Однако, если близкие родственники настаивают на невиновности умершего, производство продолжается для его реабилитации.
Что предшествовало
В Ровенской области 72-летний мужчина убил пятерых человек. Трагедией закончился конфликт в селе Судобичи.
По общему месту жительства ВПЛ между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на фоне бытовых вопросов возник конфликт. Он перерос в драку. Во время столкновения мужчина стал бить людей молотком и топором.
От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек: 60- и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.