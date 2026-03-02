- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский раскрыл детали последующих мирных переговоров с Россией и США
Владимир Зеленский назвал даты последующих мирных переговоров с Россией и США.
Украина готовится к проведению мирных переговоров с Россией и США по поводу войны и обменов пленными, которые предварительно запланированы на 5–9 марта. Несмотря на первоначальное предложение США встретиться в Абу-Даби, Киев рассматривает альтернативные локации, включая Турцию и Швейцарию.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время Ифтара в Киеве, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.
По его словам, временные рамки встречи остаются неизменными, однако город проведение может быть скорректирован в зависимости от текущей ситуации.
Где проведут следующие мирные переговоры
Президент подчеркнул, что первоначальный план предполагал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах по инициативе американской стороны.
«Мы готовы встречаться в Швейцарии, мы готовы встречаться, кстати, в Турции. И Турция, и Швейцария были теми площадками, равно как и Эмираты. Потому мы готовы встречаться. Здесь посмотрим, какой может быть прогресс», — отметил Владимир Зеленский.
Одним из приоритетных вопросов повестки дня президент назвал обмен пленными. Он выразил надежду, что из-за вызовов на Ближнем Востоке этот процесс удастся реализовать даже раньше запланированной встречи.
Воздействие войны на экономику и геополитику
Комментируя влияние боевых действий на мировые процессы, Зеленский заметил, что на поле боя ситуация остается стабильной. Однако существуют риски для системы ПВО в случае затяжного конфликта. Также Зеленский акцентировал внимание на экономическом аспекте, в частности, на росте стоимости энергоносителей.
«На нефть влияет? Да, мы видели цены. Увеличение цены, ну точно нам не в плюс. Россия может на этом больше заработать. А что касается как война влияет на геополитический, ну, то Россия все проиграла в геополитическом плане», — подытожил президент.
Украинская сторона ожидает окончательного подтверждения даты и места проведения встречи.
Мирные переговоры Украины и России — последние новости
Напомним, несмотря на обострение на Ближнем Востоке и риски безопасности стороны ищут альтернативные площадки для встречи и продолжают дипломатические контакты.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не использовать устрашения во время мирных переговоров. Он рассказал, как будет действовать Киев в случае демарша Москвы.
Ранее сообщалось, что РФ может оставить мирные переговоры, если Украина не передаст Донбасс. Результаты встреч на следующей неделе станут критическими.