Зеленский раскрыл детали последующих мирных переговоров с Россией и США

Украина готовится к проведению мирных переговоров с Россией и США по поводу войны и обменов пленными, которые предварительно запланированы на 5–9 марта. Несмотря на первоначальное предложение США встретиться в Абу-Даби, Киев рассматривает альтернативные локации, включая Турцию и Швейцарию.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время Ифтара в Киеве, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

По его словам, временные рамки встречи остаются неизменными, однако город проведение может быть скорректирован в зависимости от текущей ситуации.

Где проведут следующие мирные переговоры

Президент подчеркнул, что первоначальный план предполагал переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах по инициативе американской стороны.

«Мы готовы встречаться в Швейцарии, мы готовы встречаться, кстати, в Турции. И Турция, и Швейцария были теми площадками, равно как и Эмираты. Потому мы готовы встречаться. Здесь посмотрим, какой может быть прогресс», — отметил Владимир Зеленский.

Одним из приоритетных вопросов повестки дня президент назвал обмен пленными. Он выразил надежду, что из-за вызовов на Ближнем Востоке этот процесс удастся реализовать даже раньше запланированной встречи.

Воздействие войны на экономику и геополитику

Комментируя влияние боевых действий на мировые процессы, Зеленский заметил, что на поле боя ситуация остается стабильной. Однако существуют риски для системы ПВО в случае затяжного конфликта. Также Зеленский акцентировал внимание на экономическом аспекте, в частности, на росте стоимости энергоносителей.

«На нефть влияет? Да, мы видели цены. Увеличение цены, ну точно нам не в плюс. Россия может на этом больше заработать. А что касается как война влияет на геополитический, ну, то Россия все проиграла в геополитическом плане», — подытожил президент.

Украинская сторона ожидает окончательного подтверждения даты и места проведения встречи.

Мирные переговоры Украины и России — последние новости

Напомним, несмотря на обострение на Ближнем Востоке и риски безопасности стороны ищут альтернативные площадки для встречи и продолжают дипломатические контакты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не использовать устрашения во время мирных переговоров. Он рассказал, как будет действовать Киев в случае демарша Москвы.

Ранее сообщалось, что РФ может оставить мирные переговоры, если Украина не передаст Донбасс. Результаты встреч на следующей неделе станут критическими.