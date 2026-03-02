Графики отключения 3 марта: когда и у кого не будет света

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во вторник, 3 марта, в ряде областей Украины возвращаются графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Свет выключают, потому что из-за российских обстрелов электростанций в сети не хватает электричества.

Об этом сообщают в региональных облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. Теперь известно о следующих графиках отключения:

Реклама

Группа 1: 16:00-18:00

Группа 2: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Группа 3: Отключений нет

Группа 4: 08:00-12:00

Реклама

Группа 5: 17:30-20:00

Группа 6: 10:30-14:00

Группа 7: 19:00-21:30

Группа 8: 12:00–15:30

Реклама

Группа 9: 21:30-24:00

Группа 10: 14:00–17:30

Группа 11: Отключений нет

Группа 12: 15:30–19:00

Реклама

Группа 13: 16:00–18:00

Группа 14: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Группа 15: Отключений нет

Группа 16:08:00-12:00

Реклама

Группа 17: 17:30-20:00

Группа 18: 10:30–14:00

Группа 19: 19:00–21:30

Группа 20: 12:00–15:30

Реклама

Группа 21: 21:30-24:00

Группа 22: 14:00–17:30

Группа 23: Отключений нет

Группа 24: 15:30–19:00

Реклама

Группа 25: 16:00–18:00

Группа 26: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Группа 27: Отключений нет

Группа 28: 08:00–12:00

Реклама

Группа 29: 17:30–20:00

Группа 30: 10:30-14:00

Группа 31: 19:00-21:30

Группа 32: 12:00-15:30

Реклама

Группа 33: 21:30-24:00

Группа 34: 14:00-17:30

Группа 35: Отключений нет

Группа 36: 15:30–19:00

Реклама

Группа 37: 16:00–18:00

Группа 38: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Группа 39: Отключений нет

Группа 40: 08:00-12:00

Реклама

Группа 41: 17:30-20:00

Группа 42: 10:30-14:00

Группа 43: 19:00–21:30

Группа 44: 12:00-15:30

Реклама

Группа 45: 21:30-24:00

Группа 46: 14:00–17:30

Группа 47: Отключений нет

Группа 48: 15:30–19:00

Реклама

Группа 49: 16:00–18:00

Группа 50: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Группа 51: Отключений нет

Группа 52: 08:00-12:00

Реклама

Группа 53: 17:30-20:00

Группа 54: 10:30-14:00

Группа 55: 19:00–21:30

Группа 56: 12:00–15:30

Реклама

Группа 57: 21:30-24:00

Группа 58: 14:00–17:30

Группа 59: Отключений нет

Группа 60: 15:30–19:00

Реклама

График отключения света в Киевской области

На Киевщине введут следующие графики отключения:

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Во вторник, 3 марта, согласно команде «Укрэнерго» будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области. Просмотреть графики для конкретных адресов можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:

Графики отключения в Винницкой области.

График отключения света в Сумской области

Завтра, 03 марта, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Реклама

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Запорожской области

Во вторник, 3 марта, по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 15:00 — 20:00

1.2: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

Реклама

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 07:30 — 11:00

3.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

4.1: 13:30 — 15:30

Реклама

4.2: 19:30 — 24:00

5.1: 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

6.1, 6.2: не задействованы

Реклама

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 3 марта будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Черкасской области

По Черкасской области 3 марта по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 20:00 — 22:00

2.1: 18:00 — 20:00

Реклама

3.1: 18:00 — 20:00

4.1: 22:00 — 24:00

5.2: 16:00 — 18:00

6.1: 16:00 — 18:00

Реклама

График отключения света в Черниговской области

Как сообщили в «Черниговоэнерго» в области будут применять графики почасовых отключений.

График отключения света в Черниговской области.

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 03.03.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 12-14

Очередь 1.2: 12-14

Реклама

Очередь 2.1: 08-10, 20-22

Очередь 2.2: 08-10, 16-18

Очередь 3.1: 08-10, 16-18

Очередь 3.2: 16-18

Реклама

Очередь 4.1: 10-11, 18-20

Очередь 4.2: 10-12, 18-20

Очередь 5.1: 10-12, 18-20

Очередь 5.2: 14-16

Реклама

Очередь 6.1: 14-16

Очередь 6.2: 14-16, 22-24

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:30-12:00; 15:30-22:30

Реклама

1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00

3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

Реклама

3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00-15:30; 19:00-20:00

5.1 14:00-19:00

Реклама

5.2 15:30-19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Где не будут отключать свет

Отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях пока не запланированы.

Реклама

Отключение света — последние новости

Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области.

Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.

Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.