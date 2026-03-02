- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 453
- Время на прочтение
- 3 мин
Графики отключения 3 марта: когда и у кого не будет света
Графики отключения света в Украине 3 марта — актуальная информация по областям.
Во вторник, 3 марта, в ряде областей Украины возвращаются графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Свет выключают, потому что из-за российских обстрелов электростанций в сети не хватает электричества.
Об этом сообщают в региональных облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. Теперь известно о следующих графиках отключения:
Группа 1: 16:00-18:00
Группа 2: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Группа 3: Отключений нет
Группа 4: 08:00-12:00
Группа 5: 17:30-20:00
Группа 6: 10:30-14:00
Группа 7: 19:00-21:30
Группа 8: 12:00–15:30
Группа 9: 21:30-24:00
Группа 10: 14:00–17:30
Группа 11: Отключений нет
Группа 12: 15:30–19:00
Группа 13: 16:00–18:00
Группа 14: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Группа 15: Отключений нет
Группа 16:08:00-12:00
Группа 17: 17:30-20:00
Группа 18: 10:30–14:00
Группа 19: 19:00–21:30
Группа 20: 12:00–15:30
Группа 21: 21:30-24:00
Группа 22: 14:00–17:30
Группа 23: Отключений нет
Группа 24: 15:30–19:00
Группа 25: 16:00–18:00
Группа 26: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Группа 27: Отключений нет
Группа 28: 08:00–12:00
Группа 29: 17:30–20:00
Группа 30: 10:30-14:00
Группа 31: 19:00-21:30
Группа 32: 12:00-15:30
Группа 33: 21:30-24:00
Группа 34: 14:00-17:30
Группа 35: Отключений нет
Группа 36: 15:30–19:00
Группа 37: 16:00–18:00
Группа 38: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Группа 39: Отключений нет
Группа 40: 08:00-12:00
Группа 41: 17:30-20:00
Группа 42: 10:30-14:00
Группа 43: 19:00–21:30
Группа 44: 12:00-15:30
Группа 45: 21:30-24:00
Группа 46: 14:00–17:30
Группа 47: Отключений нет
Группа 48: 15:30–19:00
Группа 49: 16:00–18:00
Группа 50: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Группа 51: Отключений нет
Группа 52: 08:00-12:00
Группа 53: 17:30-20:00
Группа 54: 10:30-14:00
Группа 55: 19:00–21:30
Группа 56: 12:00–15:30
Группа 57: 21:30-24:00
Группа 58: 14:00–17:30
Группа 59: Отключений нет
Группа 60: 15:30–19:00
График отключения света в Киевской области
На Киевщине введут следующие графики отключения:
График отключения света в Одесской области
Во вторник, 3 марта, согласно команде «Укрэнерго» будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области. Просмотреть графики для конкретных адресов можно в чат-боте и на сайте.
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:
График отключения света в Сумской области
Завтра, 03 марта, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».
График отключения света в Запорожской области
Во вторник, 3 марта, по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 15:00 — 20:00
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 10:30 — 15:30
3.1: 07:30 — 11:00
3.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00
4.1: 13:30 — 15:30
4.2: 19:30 — 24:00
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00
6.1, 6.2: не задействованы
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 3 марта будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
График отключения света в Черкасской области
По Черкасской области 3 марта по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения:
1.1: 20:00 — 22:00
2.1: 18:00 — 20:00
3.1: 18:00 — 20:00
4.1: 22:00 — 24:00
5.2: 16:00 — 18:00
6.1: 16:00 — 18:00
График отключения света в Черниговской области
Как сообщили в «Черниговоэнерго» в области будут применять графики почасовых отключений.
График отключения света в Кировоградской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 03.03.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
Очередь 1.1: 12-14
Очередь 1.2: 12-14
Очередь 2.1: 08-10, 20-22
Очередь 2.2: 08-10, 16-18
Очередь 3.1: 08-10, 16-18
Очередь 3.2: 16-18
Очередь 4.1: 10-11, 18-20
Очередь 4.2: 10-12, 18-20
Очередь 5.1: 10-12, 18-20
Очередь 5.2: 14-16
Очередь 6.1: 14-16
Очередь 6.2: 14-16, 22-24
График отключения света в Харьковской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 08:30-12:00; 15:30-22:30
1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00
3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.2 12:00-15:30; 19:00-20:00
5.1 14:00-19:00
5.2 15:30-19:00
6.1 15:30-19:00
6.2 15:30-19:00
Где не будут отключать свет
Отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях пока не запланированы.
Отключение света — последние новости
Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области.
Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.
Как прогнозируют эксперты, отключение света будет продолжаться и весной, хотя солнечная генерация будет помогать частично компенсировать дефицит в сети.