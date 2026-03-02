Зачем опрыскивать рассаду разбавленным молоком

Молоко — полезное удобрение для цветов и растений на огороде / © Unsplash

Молоко — идеально сбалансированный продукт, содержащий калий, фосфор, белок, витамины группы В и т.д. Все эти компоненты необходимы цветам, а также многим огородным культурам для формирования ароматных ароматных плодов. Также молоко — отличный источник кальция, который необходим для роста растений.

Молочный раствор действует как мягкое природное средство профилактики. В его составе есть белки и лактоза, которые при распылении образуют на поверхности листьев тончайшую защитную пленку, и она создает неблагоприятные условия для развития грибковых инфекций.

Этот способ часто применяют против мучнистой росы — заболевание, активно развивающееся во влажной среде и поражающее ослабленные растения. И именно обработка молоком помогает снизить риск ее появления и замедлить распространение спор.

Также считается, что этот раствор поддерживает естественную стойкость рассады. Он способствует тому, что растения легче переносят неблагоприятные условия.

Для удобрения можно использовать как свежее молоко, так и то, у которого уже истек срок годности. Также подойдет и сухое молоко. Однако молоко нужно обязательно разбавлять с водой в соотношении друг к другу.

Следует отметить, что кипяченое и пастеризованное молоко в качестве удобрения лучше не использовать.

