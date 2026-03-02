Кому из украинцев не дадут субсидию в 2026 году

Субсидии под угрозой / © УНИАН

Реклама

В 2026 году порядок оформления жилищных субсидий не изменится. Это адресная государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг для украинцев с невысокими доходами, которым сложно самостоятельно покрывать счета.

Однако ее назначают по четко определенным правилам.

Чаще субсидии не назначают, если:

была сделана большая покупка. Речь идет о расходах на сумму более 50 000 грн

наличие на банковских счетах свыше 100 000 грн

если в собственности более одной квартиры или дома (за исключением жилья в сельской местности или полученного по наследству)

наличие автомобиля в возрасте до 5 лет (кроме мопедов и прицепов), или есть более одного автомобиля в возрасте до 15 лет

если задолженность за коммунальные услуги просрочена более чем на три месяца и превышает установленный лимит (40 необлагаемый налогом минимум)

Также не могут претендовать на нее домохозяйства, если в его составе есть лица, которые к началу периода учета доходов достигли 18 лет и в течение этого времени находились за границей более 60 дней.

Реклама

Напомним, оформить субсидию можно через пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн — через «Дію». Ее начисляют, исходя из дохода семьи и среднего размера платежей за жилищно-коммунальные услуги.