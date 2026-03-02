- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Кому из украинцев не дадут субсидию в 2026 году
Правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь при оплате коммунальных услуг.
В 2026 году порядок оформления жилищных субсидий не изменится. Это адресная государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг для украинцев с невысокими доходами, которым сложно самостоятельно покрывать счета.
Однако ее назначают по четко определенным правилам.
Чаще субсидии не назначают, если:
была сделана большая покупка. Речь идет о расходах на сумму более 50 000 грн
наличие на банковских счетах свыше 100 000 грн
если в собственности более одной квартиры или дома (за исключением жилья в сельской местности или полученного по наследству)
наличие автомобиля в возрасте до 5 лет (кроме мопедов и прицепов), или есть более одного автомобиля в возрасте до 15 лет
если задолженность за коммунальные услуги просрочена более чем на три месяца и превышает установленный лимит (40 необлагаемый налогом минимум)
Также не могут претендовать на нее домохозяйства, если в его составе есть лица, которые к началу периода учета доходов достигли 18 лет и в течение этого времени находились за границей более 60 дней.
Напомним, оформить субсидию можно через пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн — через «Дію». Ее начисляют, исходя из дохода семьи и среднего размера платежей за жилищно-коммунальные услуги.