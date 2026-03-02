ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
555
Время на прочтение
1 мин

Главная «ведьма Украины» рассказала об отношениях с Тимошенко

Мария Тихая гордится Тимошенко как политиком и сильной женщиной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тимошенко и Тиха

Тимошенко и Тиха

На суде над политиком Юлией Тимошенко заметили самую известную украинскую «ведьму» Марию Тихую. Девушка известна в медиапространстве как самопровозглашенная «ведьма» и публичная персона, ранее неоднократно заявлявшая о якобы сотрудничестве с представителями политических элит.

В интервью Славе Демину Тихая рассказала о «дружбе» с Тимошенко.

«Юлия Владимировна уважает меня как личность. Любит прогнозы мои смотреть. По YouTube. Я считаю, что она представляет сильнейшую конкуренцию и опасность. Я уважаю ее как женщину, как личность и как политика», — сказала Мария.

Впрочем, она подчеркнула, что не может говорить об их отношениях.

В Сети украинцы начали шутить о том, как «главная ведьма» страны собралась защищать Тимошенко

  • А бабу Вангу не звали, или ее кума?

  • Как она сможет ее защитить, картами?

  • Такое чувство, что Гоголь свои произведения по оригиналу писал. Страна сюр

  • А метлу со ступой принесла? Это очень важно

Напомним, что 14 января НАБУ и САП официально вручили Тимошенко подозрение. Ей инкриминируют предложение неправомерной выгоды народным избранникам. По версии следствия, лидер «Батькивщины» пыталась выстроить систему «абонентской платы» для парламентариев.

Дата публикации
Количество просмотров
555
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie