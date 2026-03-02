Главная «ведьма Украины» рассказала об отношениях с Тимошенко

Тимошенко и Тиха

На суде над политиком Юлией Тимошенко заметили самую известную украинскую «ведьму» Марию Тихую. Девушка известна в медиапространстве как самопровозглашенная «ведьма» и публичная персона, ранее неоднократно заявлявшая о якобы сотрудничестве с представителями политических элит.

В интервью Славе Демину Тихая рассказала о «дружбе» с Тимошенко.

«Юлия Владимировна уважает меня как личность. Любит прогнозы мои смотреть. По YouTube. Я считаю, что она представляет сильнейшую конкуренцию и опасность. Я уважаю ее как женщину, как личность и как политика», — сказала Мария.

Впрочем, она подчеркнула, что не может говорить об их отношениях.

В Сети украинцы начали шутить о том, как «главная ведьма» страны собралась защищать Тимошенко

А бабу Вангу не звали, или ее кума?

Как она сможет ее защитить, картами?

Такое чувство, что Гоголь свои произведения по оригиналу писал. Страна сюр

А метлу со ступой принесла? Это очень важно

Напомним, что 14 января НАБУ и САП официально вручили Тимошенко подозрение. Ей инкриминируют предложение неправомерной выгоды народным избранникам. По версии следствия, лидер «Батькивщины» пыталась выстроить систему «абонентской платы» для парламентариев.