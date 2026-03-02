США во время операции в Иране "случайно" потеряли три истребителя F-15E

ПВО Кувейта сбила три американских самолета / © Getty Images

Американские военные заявили, что Кувейт «по ошибке сбил» три американских истребителя F-15E Strike Eagles во время боевой миссии, когда Иран атаковал страну.

Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM).

Центральное командование американских военных заявило, что боевые действия включали атаки иранских самолетов, баллистических ракет и дронов — это первый случай, когда устаревший боевой флот Ирана участвовал в войне.

«Истребители ВВС США были ошибочно сбиты кувейтской противовоздушной обороной. Все шесть членов экипажа катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны кувейтским силам обороны за их усилия и поддержку в этой продолжающейся операции», — говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке: что известно

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары являются совместной операцией Израиля и США.

Цель кампании — устранение угрозы американскому народу, полное уничтожение ракетной промышленности и недопущение создания ядерного оружия. Американский лидер подчеркнул, что Тегеран десятилетиями вел враждебную деятельность против США, а сейчас продолжает ядерные разработки, несмотря на предыдущие удары по объектам в июне.

Ранее стало известно, что в Кувейте разбился истребитель F-15 Eagle Военно-Воздушных Сил США во время операции в Иране.