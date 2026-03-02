Фиксируют ли повреждения ядерных объектов Ирана: в МАГАТЭ ответили

Рафаэль Гросси / © Associated Press

В МАГАТЭ ответили, есть ли повреждения ядерных объектов Ирана. Как отметил глава Комиссии ООН по ядерному контролю Рафаэль Гросси, таких признаков нет.

Об этом пишет Iranintl.

«О состоянии ядерных установок в Иране, то пока мы не имеем никаких признаков того, что любые ядерные установки, включая Бушерскую атомную электростанцию, Тегеранский исследовательский реактор или другие установки ядерного топливного цикла, были повреждены или поражены», — сказал Гросси.

Он добавил, что попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования продолжаются, но остаются без ответа. Гросси выразил надежду, что «незаменимый канал связи будет восстановлен как можно скорее».

«Мы должны вернуться к дипломатии и переговорам», — сказал Гросси, повторив свой призыв к «максимальному воздержанию, чтобы избежать дальнейшей эскалации».

По словам эксперта, в граничащих с Ираном странах не выявлено повышения уровня радиации выше обычного.

«Сегодняшняя ситуация вызывает большую обеспокоенность, мы не можем исключать возможный радиологический выброс с серьезными последствиями, включая необходимость эвакуации районов, таких же крупных или крупных городов», — добавил он.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Иране сделали заявление о возможных переговорах с США. Там четко подчеркнули, что не готовы к этому. «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — заверил серетар Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Ранее Иран пригрозил США применением мощнейшего оружия. Как заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джаббари, страна готова к длительному противостоянию и располагает ракетами, которые еще не использовала. Он отметил, что сначала Иран применит имеющийся арсенал, а впоследствии может прибегнуть к еще более мощному оружию.

Трамп оправил на угрозы и призвал Иран воздержаться от атак. В противном случае, говорит он, США ударят «с силой, которую никогда не видели».