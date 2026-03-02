Повлияет ли обострение на Ближнем Востоке на поставки оружия Украине: ответ Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, возникнут ли у Украины проблемы с оружием из-за обострения на Ближнем Востоке. Украинский лидер подчеркнул, что пока от партнеров нет никаких сигналов о том, что наше государство не получит какое-то важное вооружение.

Об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский отметил, что западное вооружение, в частности ракеты к ПВО для Украины — это вопрос жизни. Он добавил, что находится на связи с нашими западными партнерами и мониторит ситуацию по вооружению.

«Этот вопрос беспокоит нас и поэтому мы на контакте с нашими партнерами. Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и поднимал этот вопрос. Пока что и от американцев, и от европейцев подобных сигналов не было. Пока что программа PURL работает. Все идет, как шло», — сказал президент Украины.

Напомним, 28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции против иранского режима, которую назвал «Эпической яростью». Цель кампании — устранение угрозы американскому народу, полное уничтожение ракетной промышленности и недопущение создания ядерного оружия. Американский лидер подчеркнул, что Тегеран десятилетиями вел враждебную деятельность против США, а сейчас продолжает ядерные разработки, несмотря на предыдущие удары по объектам в июне. Операция, проводимая совместно с Израилем, планируется как длительная и масштабная акция для защиты национальной безопасности