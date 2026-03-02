Чи фіксують пошкодження ядерних об'єктів Ірану: у МАГАТЕ відповіли

Рафаель Гроссі / © Associated Press

У МАГАТЕ відповіли, чи є пошкодження ядерних об’єктів Ірану. Як зазначив голова Комісії ООН з ядерного контролю Рафаель Гроссі, таких ознак немає.

Про це пише Iranintl.

«Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-які ядерні установки, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, були пошкоджені або уражені», — сказав Гроссі.

Він додав, що спроби зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання тривають, але залишаються без відповіді. Гроссі висловив сподівання, що «незамінний канал зв’язку буде відновлено якомога швидше».

«Ми повинні повернутися до дипломатії та переговорів», — зазанчив Гроссі, повторивши свій заклик до «максимальної стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації».

За словами експерта, в країнах, що межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайного.

«Сьогоднішня ситуація викликає велике занепокоєння, ми не можемо виключати можливий радіологічний викид із серйозними наслідками, включаючи необхідність евакуації районів, таких же великих або більших за великі міста», — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, в Ірані зробили заяву про можливі переговори зі США. Там чітко наголосили, що не готові до цього. «Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами», — запевнив серетар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Раніше Іран пригрозив США застосуванням найпотужнішої зброї. Як заявив бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції Ебрахім Джаббарі, країна готова до тривалого протистояння і має у своєму розпорядженні ракети, які ще не використовувала. Він зазначив, що спершу Іран застосує наявний арсенал, а згодом може вдатися до ще потужнішої зброї.

Трамп відерагував на погрози і закликав Іран утриматися від атак. У протилежному випадку, каже він, США вдарять «із силою, якої ніколи не бачили».