В Ірані зробили заяву про переговори зі США

Алі Ларіджані / © Associated Press

Реклама

Влада Ірану зробила заяву про можливі переговори зі США. Так, країна не має наміру вдаватися до них.

Про це написав секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані в X.

Посадовець відреагував на публікацію The Wall Street Journal про буцімто відновлення перемовин між Тегераном і Вашингтоном.

Реклама

«Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами», — запевнив він.

Конфлікт на Близькому Сході: що відомо

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав ударів по території Іран. Під удари потрапили близько 30 об’єктів у різних регіонах країни. За словами президента США Дональда Трампа, це спільна операція США та Ізраїлю — вона спрямована на повалення режиму, який «становить загрозу для американських військових, баз і союзників по всьому світу».

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю, назвавше це «відплатою». Системи протиповітряної оборони працювали над перехопленням ракет. У країні підтвердили режим надзвичайного стану.

Внаслідок опеарції ліквідовано «верхівку» Ірану, зокрема, лідер аятолу Алі Хаменеї. Відомо також про загибель чотирьох високопоставлених чиновників та експрезидента країни.

Реклама

Іран почав завдавати ударів також по об’єктах в ОАЕ. Зокрема, «Шахед» поцілив у ТЦ Шарджі, також через обстріл палав хмарочос у Дубаї. Очевидці публікували моторошні наслідки атаки. Люди у паніці, повітряний простор закритий.

Наразі підтверджено 11 загиблих в Ізраїлі через атаку Ірану.