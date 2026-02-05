Іран анонсував ядерні переговори зі США

США-Іран

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що переговори зі Сполученими Штатами з питань ядерної програми заплановані на п’ятницю та мають відбутися в столиці Оману Маскаті.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами іранського міністра, зустріч планують провести орієнтовно о 10:00 за місцевим часом. Арагчі також подякував Оману за сприяння в організації переговорного процесу.

Водночас раніше видання Axios із посиланням на американських посадовців писало, що Вашингтон нібито скасував заплановані перемовини. За даними медіа, причиною стала відмова Тегерана погодитися з умовами США щодо місця та формату зустрічі.

Офіційного підтвердження скасування переговорів з боку США на момент заяви іранського міністра не було.

Ситуація навколо Ірану залишається напруженою, а заяви Тегерана про можливість регіональної війни посилюють побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході.

Раніше Алі Хаменеї перемістився до захищеного підземного укриття в Тегерані після попереджень силових структур про можливий американський удар найближчим часом.