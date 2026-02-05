- Дата публікації
Іран анонсував ядерні переговори зі США
Глава МЗС Ірану заявив, що перемовини зі США щодо ядерної програми відбудуться у п’ятницю в Омані.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що переговори зі Сполученими Штатами з питань ядерної програми заплановані на п’ятницю та мають відбутися в столиці Оману Маскаті.
Про це він написав у соцмережі Х.
За словами іранського міністра, зустріч планують провести орієнтовно о 10:00 за місцевим часом. Арагчі також подякував Оману за сприяння в організації переговорного процесу.
Водночас раніше видання Axios із посиланням на американських посадовців писало, що Вашингтон нібито скасував заплановані перемовини. За даними медіа, причиною стала відмова Тегерана погодитися з умовами США щодо місця та формату зустрічі.
Офіційного підтвердження скасування переговорів з боку США на момент заяви іранського міністра не було.
Ситуація навколо Ірану залишається напруженою, а заяви Тегерана про можливість регіональної війни посилюють побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході.
Раніше Алі Хаменеї перемістився до захищеного підземного укриття в Тегерані після попереджень силових структур про можливий американський удар найближчим часом.