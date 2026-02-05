ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

Іран анонсував ядерні переговори зі США

Глава МЗС Ірану заявив, що перемовини зі США щодо ядерної програми відбудуться у п’ятницю в Омані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
США-Іран

США-Іран

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що переговори зі Сполученими Штатами з питань ядерної програми заплановані на п’ятницю та мають відбутися в столиці Оману Маскаті.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами іранського міністра, зустріч планують провести орієнтовно о 10:00 за місцевим часом. Арагчі також подякував Оману за сприяння в організації переговорного процесу.

Водночас раніше видання Axios із посиланням на американських посадовців писало, що Вашингтон нібито скасував заплановані перемовини. За даними медіа, причиною стала відмова Тегерана погодитися з умовами США щодо місця та формату зустрічі.

Офіційного підтвердження скасування переговорів з боку США на момент заяви іранського міністра не було.

Ситуація навколо Ірану залишається напруженою, а заяви Тегерана про можливість регіональної війни посилюють побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході.

Раніше Алі Хаменеї перемістився до захищеного підземного укриття в Тегерані після попереджень силових структур про можливий американський удар найближчим часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie