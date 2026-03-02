США під час операції в Ірані "випадково" втратили три винищувачі F-15E

ППО Кувейту збила три американські літаки / © Getty Images

Реклама

Американські військові заявили, що Кувейт «помилково збив» три американські винищувачі F-15E Strike Eagles під час бойової місії, коли Іран атакував країну.

Про це заявили в Центральному командуванні США (CENTCOM).

Центральне командування американських військових заявило, що бойові дії включали атаки іранських літаків, балістичних ракет і дронів — це перший випадок, коли застарілий бойовий флот Ірану брав участь у війні.

Реклама

«Винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною. Усі шестеро членів екіпажу катапультувалися, були врятовані та перебувають у стабільному стані. Кувейт визнав цей інцидент, і ми вдячні кувейтським силам оборони за їхні зусилля і підтримку в цій операції, яка триває», — йдеться у повідомленні.

Конфлікт на Близькому Сході: що відомо

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

Мета кампанії — усунення загрози американському народу, повне знищення ракетної промисловості та недопущення створення ядерної зброї. Американський лідер наголосив, що Тегеран десятиліттями вів ворожу діяльність проти США, а зараз продовжує ядерні розробки попри попередні удари по об’єктах у червні.

Раніше стало відомо, що в Кувейті розбився винищувач F-15 Eagle Військово-повітряних сил США під час операції в Ірані.