Атака на Криворізький район: в ОВА повідомили про наслідки

Ворог атакував Криворізький район / © tsn.ua

Внаслідок атаки на Криворізький район загинув чоловік, поранені семеро осіб, серед яких — дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

«Одна людина загинула. У лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки на Криворізький район», — заявили в Дніпропетровській ОДА.

Ще семеро людей постраждали, серед них двоє дітей: дівчинка 10 років та хлопець 17 років.

Наразі у медзакладі залишаються п’ятеро поранених, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Місцеві служби продовжують надавати допомогу постраждалим та з’ясовувати обставини атаки.

Якої атаки зазнав регіон 2 березня

Нагадаємо, вранці 2 березня ворог з десяток разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією, РСЗВ «Град» та авіабомбами.

На Криворіжжі, окрім самого Кривого Рогу, під ударом було Апостолове. Там пошкоджене транспортне підприємство. А на Синельниківщині росіяни атакували Покровську громаду. Зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені.

На жаль, загинув 55-річний чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів однієї з побитих осель.

На Нікопольщині поцілили по райцентру та Мирівській громаді. Там пошкоджена п’ятиповерхівка.