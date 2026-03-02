- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Криворізький район: в ОВА повідомили про наслідки
Російські війська атакували Криворізький район, сталася пожежа на транспортній інфраструктурі. Один загиблий, семеро поранених, серед них двоє дітей.
Внаслідок атаки на Криворізький район загинув чоловік, поранені семеро осіб, серед яких — дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.
«Одна людина загинула. У лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки на Криворізький район», — заявили в Дніпропетровській ОДА.
Ще семеро людей постраждали, серед них двоє дітей: дівчинка 10 років та хлопець 17 років.
Наразі у медзакладі залишаються п’ятеро поранених, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Місцеві служби продовжують надавати допомогу постраждалим та з’ясовувати обставини атаки.
Якої атаки зазнав регіон 2 березня
Нагадаємо, вранці 2 березня ворог з десяток разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією, РСЗВ «Град» та авіабомбами.
На Криворіжжі, окрім самого Кривого Рогу, під ударом було Апостолове. Там пошкоджене транспортне підприємство. А на Синельниківщині росіяни атакували Покровську громаду. Зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені.
На жаль, загинув 55-річний чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів однієї з побитих осель.
На Нікопольщині поцілили по райцентру та Мирівській громаді. Там пошкоджена п’ятиповерхівка.