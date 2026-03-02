Після атаки Ірану на Кіпр Лондон змінює політику — що відомо

Лондон змінює політику щодо Ірану / © Associated Press

Якщо донедавна Велика Британія обережно уникала активної участі у військових діях США проти Ірану через небажання ескалації конфлікту, і навіть відмовила надати американцям доступ до своїх баз у регіоні, щоби не провокувати Тегеран, то після прямого удару по британській базі на Кіпрі Лондон змушений переглянути свою позицію та приєднатися до оборонних операцій проти іранських ракетних об’єктів.

Військовий експерт Давид Шарп сказав про це в ефірі «Київ 24».

«Спочатку британці діяли дуже обережно і намагалися уникати конфлікту з Іраном. Вони навіть відмовилися надати американцям доступ до своїх баз у регіоні, щоб не роздратувати Тегеран. У результаті Іран завдав удару по британській базі на Кіпрі. Прем’єр Кір Стармер зараз виправляє цю помилку, дозволяючи США використовувати британські об’єкти для атак. Іран фактично йде ва-банк. Подивимося, наскільки цей крок виявиться успішним із політичної та стратегічної точки зору», — зазначив він.

Що відомо про атаку на Кіпр і реакцію країн

Додамо, що прем’єр-міністр Кір Стармер дозволив американським силам використовувати бази Королівських повітряних сил на Кіпрі для оборонних операцій проти Ірану.

Водночас Лондон уточнює, що йдеться про обмежену підтримку в межах самооборони, а не про участь у масштабній наступальній кампанії.

Ранше Греція терміново підготувалася до оборони Кіпру. Країна розпочала термінове перекидання флотських підрозділів та авіації до Республіки Кіпр. В Міноборони оголосили про залучення фрегатів та винищувачів F-16 для стабілізації безпекової ситуації.

Ще напередодні дві ракети Ірану летіли в напрямку Кіпру, але були перехоплені. А президент країни повідомив, що Кіпр не був ціллю іранських ракет і жодних ознак загрози для країни не було і не існує.